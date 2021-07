Sport



Un altro ex Castelnuovo protagonista nel beach soccer

lunedì, 12 luglio 2021, 15:18

di simone pierotti

Mancano il mare e la sabbia ma Castelnuovo di Garfagnana ha molto in comune con il beach soccer. Tutti ricordano Gabriele Gori, il funambolico attaccante che, negli anni passati, si divideva tra campionati e tante reti con i gialloblu, e la nazionale italiana di beach soccer, con cui ha fatto letteralmente la storia. Gori, ovviamente, rappresenta la punta dell’iceberg di un movimento ma altri ex – Castelnuovo si dedicano a questo sport, e con profitto, come Ramacciotti e Marinai, anche loro perni della nazionale.

Ultimo in ordine cronologico è diventato Martin Bastos Moncalvo, centrocampista classe 1994 con il doppio passaporto uruguaiano e italiano, protagonista di un fugace passaggio in Garfagnana due stagioni fa. Cresciuto nel settore giovanile del Bella Vista, società di Seconda Divisione, si è poi trasferito nel Colon; dopo gli studi universitari, Martin ha deciso di tentare il grande salto trasferendosi in Italia e si è ritrovato a Lucca per espletare le pratiche per il passaporto. Così è nato il rapporto con il Castelnuovo, dove ha esordito in Eccellenza. Adesso, il calciatore è stato ingaggiato dal Cagliari Beach Soccer, squadra impegnata nel campionato di Serie A. Una nuova opportunità in attesa di trovare sistemazione nel calcio a 11, dove ha ricevuto diverse offerte in Sardegna, Lombardia e Toscana, in Serie D e Eccellenza.

“Da un po' di tempo mi divido tra calcio a 11 e beach soccer – ci racconta Martin Bastos - In Uruguay ho giocato 3 anni, nel Danubio FC, nel Centro Atlético Fénix e quest’anno ancora nel Danubio FC, fino alla Serie A italiana con il Cagliari”

“In questo momento sta aiutando molto Ruben Olivera, ex giocatore della Juventus e nazionale uruguaiana. Inoltre mi tengo sempre in contatto con Manuele Cacicia e Simone Angeli che mi hanno detto che posso sempre tornare a Lucca. Vorrei anche ringraziare la calciatrice brasiliana Priscila de Olivera (Pribolinha) che mi ha trattato come un fratello minore e che mi ha aperto tante porte a Milano. Nel mio cuore ci sarà sempre spazio per il Castelnuovo che è stato il primo club fuori dal mio paese”.