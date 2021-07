Sport



Vergamini e Fabrizi vincono la Coppa d'oro delle Dolomiti

lunedì, 19 luglio 2021, 13:19

Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi vincono anche la Coppa d'oro delle Dolomiti, gara di regolarità che si è tenuta a Cortina d'Ampezzo il 16 e 17 luglio scorsi, nel tributo riservato alle supercar. Con la Ferrari 488 gtb sono stati in testa alla gara dall'inizio alla fine, battendo così tutti gli altri concorrenti, compresi i vincitori della scorsa edizione. Dopo la vittoria nella Stella Alpina ed il secondo posto la settimana successiva alla Mille Miglia, dove sono stati preceduti solo dal fuoriclasse Giordano Mozzi, oggi è arrivata la vittoria nella Coppa d'oro delle Dolomiti, evento valido per il campionato italiano grandi eventi. La manifestazione si è svolta in due tappe giornaliere nell'incantevole cornice dolomitica, assistita anche da un meteo sostanzialmente buono. Già al termine della prima tappa Vergamini Fabrizi avevano accumulato un consistente vantaggio che hanno conservato fino al vittorioso traguardo finale.