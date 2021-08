Al Golf Club Garfagnana il 'Trofeo Oreficeria Biagioni'

Altri articoli in Sport

martedì, 3 agosto 2021, 15:36

Nel fine settimana 31 luglio 1 agosto i lucchesi Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi su Ferrari 488 gtb hanno vinto la gara riservata alle auto moderne del I Trofeo Valtellina Classic, gara di regolarità automobilistica, che si è svolta a Sondrio e in Valtellina, nonostante un tempo incerto che...

martedì, 3 agosto 2021, 15:04

La voglia di ripartire e di tornare alla normalità ha pervaso anche la società calcistica dell'U.S.D. Molazzana, ritrovatasi per rinnovare le cariche sociali e per preparare una stagione calcistica che, negli auspici di tutti, potrebbe essere quella del ritorno alle domeniche passate sui campi di calcio ed alle serate degli...

lunedì, 2 agosto 2021, 11:05

Tanti risultati con ottime prestazioni sono arrivati dalle varie gare a cui il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde ha partecipato

domenica, 1 agosto 2021, 17:56

Impegno su strada per i due giovani ciclisti della Sc Garfagnana, impegnati a Larciano, siamo in provincia di Pistoia, per il tradizionale appuntamento del Gp Industria e Commercio per Giovanissimi (7/12 anni)

sabato, 31 luglio 2021, 15:01

Grossa novità per il movimento sportivo della Valle del Serchio: l’U.S. Castelnuovo Garfagnana ha reso noto che allestirà anche la squadra di calcio femminile

giovedì, 29 luglio 2021, 16:29

Ad aggiudicarsi la gara è stato il senese Maurizio Cito (Atletica Uisp Siena) che conclude in 23’55’’, distaccando di 10’’ Mohammed El Quardi (Atletica Signa) e di 23’’ Massimo Mei (Atletica Castello Firenze); al quarto posto il marocchino Jilali Jamali (Alpi Apuane), quinto Curzio Pulidori (Atletica Livorno)