Castelnuovo, colpo in attacco: arriva Morelli dal Camaiore

giovedì, 5 agosto 2021, 17:36

di simone pierotti

Nonostante il lungo stop che va avanti in pratica da un anno e mezzo, il d.s. del Castelnuovo Simone Vanni non si è mai fermato e ha lavorato sotto traccia per formare una squadra all’altezza della tanto sospirata ripartenza. Un nucleo giovane ma consolidato ma anche qualche novità: la prima arriva dall’annuncio di Mattia Morelli, attaccante classe 2000 proveniente dal Camaiore. Con il suo innesto i gialloblu ottengono tre risultati in un colpo solo, inserendo un giocatore di attacco, giovane e di categoria. Infatti la punta versiliese è reduce dalle due mezze stagioni con la maglia del Camaiore e, nonostante le interruzioni per covid, ha messo a segno un bottino di dieci reti in Eccellenza.

Un curriculum di tutto rispetto per l’attaccante, dotato di ottime doti fisiche: settore giovanile nell’Esperia Viareggio, poi Lido di Camaiore, Capezzano, Lucchese, Atletico Lucca, di nuovo Capezzano poi Viareggio (Serie D), quindi Pisa da cui è passato al Camaiore.

Morelli ha giocato il Torneo internazionale di Viareggio con la maglia del Pisa ed ha partecipazione al Torneo delle Regioni categoria Allievi con la Rappresentativa Toscana.

Soddisfatto il d.s. Simone Vanni: “Siamo contenti di aver centrato il nostro obiettivo primario in attacco, ragazzo che seguivamo da tempo e sul quale puntiamo molto. Insieme a Morelli arriveranno altri due giocatori, o meglio due rientri, Alessandro Gheri e Alessio Orsetti, che hanno ben figurato nel campionato di Prima Categoria. Purtroppo per un po' di tempo dovremo fare a meno del nostro capitano Diego Pieroni, vittima di un serio infortunio, al quale rivolgo un augurio di rivederlo in campo il prima possibile. La rosa rimane pressoché invariata rispetto alla scorsa stagione eccetto i tre innesti predetti e la promozione di alcuni promettenti ragazzi del nostro settore giovanile. Colgo l’occasione per ringraziare ed augurare buona fortuna a Galloni, passato al Seravezza in Serie D, ad Anthony Alfredini, ed ai nostri giovani che andranno a fare esperienza: Bertucci (Vagli), Da Prato (Vagli), Filippo Borgia (Vagli) e Farioli (Molazzana)”.