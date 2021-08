Sport



Castelnuovo, prima 'sgambata' nel ricordo di Mauro Marchini: vince il Seravezza

domenica, 29 agosto 2021, 14:12

di simone pierotti

Prima uscita stagionale per il Castelnuovo, in piena preparazione, con una squadra di categoria superiore e con un paio di cilindri in più nel motore, come il Seravezza: un allenamento congiunto che ha visto il netto successo degli ospiti per 3-0 ma con i gialloblu che non hanno sfigurato, ma ciò che contava era onorare la memoria dello storico e compianto presidente Mauro Marchini. Lo scorso anno il covid aveva impedito lo svolgimento del Memorial, quest’anno i presidenti delle due società, Dini e Vannucci, non hanno voluto mancare l’appuntamento, giunto alla sua nona edizione.

Per la statistica, il Castelnuovo non è mai riuscito ad aggiudicarsi questo trofeo. L’incontro amichevole è stato anche l’occasione per mettere in pratica i diversi e complessi protocolli sicurezza previsti dalle leggi anti – covid, in particolare per l’accesso del pubblico alle tribune, altro aspetto positivo della stagione appena iniziata.

Il Castelnuovo di mister Biggeri è sceso in campo con questa formazione: Berlingacci, Orsetti, Telloli, Biagioni Lorenzo, Biagioni Riccardo, Inglese, Casci, Marganti, Ghafouri, Piacentini, Lucchesini; Frugoli, Nardini, Giusti, El Hadoui, Galletti, Valiensi, Bacci, Ghiloni, Bucsa, Magera, Morelli. Il Seravezza di mister Ruvo schierava: Lagomarsini, Cavalli, Diana, Vignozzi, Magistrelli, Granaiola, Da Pozzo, Bortoletti, Benedetti, Saporiti, Podestà; Turco, Bongiorni, Mancino, Chella, Maccabruni, Del Frate, Bedini, Vannucchi, Garofalo, Riviera.

Primo tempo equilibrato con il Seravezza che sblocca al 21’ grazie ad una girata di Bongiorni. Nella ripresa protagonista il centravanti Benedetti con un calcio di rigore al 10’ (qualche dubbio sulla sua concessione?) e al 16’ con un preciso colpo di testa.

Al termine dei 90 minuti una breve ma significativa cerimonia di ricordo dell’indimenticabile Mauro Marchini, il presidente delle nove stagioni di Serie C. Il presidente di oggi, Dino Dini, ha ringraziato tutti i presenti, ricordando la figura di Marchini, un modello per la società e lo sport del territorio per i risultati raggiunti. Lo stesso presidente del Seravezza, Vannucci, ha sottolineato l’importanza di essere a Castelnuovo per ricordare un amico e un uomo di sport di tale spessore. Per la famiglia Marchini era presente uno dei figli di Mauro e Maria Pia, David, assieme alla famiglia, in particolare il figlio Filippo, portiere della squadra dei giovanissimi B del Castelnuovo.