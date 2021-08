Colpo last-minute del Castelnuovo: Galloni torna in gialloblu!

Altri articoli in Sport

lunedì, 30 agosto 2021, 16:55

Altra giornata indimenticabile alle Paralmpiadi di Tokyo per Sara Morganti che, reduce dalla medaglia di bronzo conquistata nel dressage, a tre giorni di distanza da quell’impresa ha concesso il bis salendo sul terzo gradino del podio nella prova di freestyle

lunedì, 30 agosto 2021, 10:54

Weekend positivo per i colori biancoverdi del GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. Partendo da sabato 28 agosto, ad Arcidosso, alla "Marcia di Arcidosso"

lunedì, 30 agosto 2021, 08:35

Splendida giornata per il gruppo della Sc Garfagnana impegnata alla gara di mtb, riservata ai Giovanissimi (7/12 anni), disputata in quel di Piano di Mommio (Lucca). In programma la 40^ edizione del trofeo Donatori di Sangue Fratres.

domenica, 29 agosto 2021, 14:12

Prima uscita stagionale per il Castelnuovo, in piena preparazione, con una squadra di categoria superiore e con un paio di cilindri in più nel motore, come il Seravezza. Foto

venerdì, 27 agosto 2021, 13:03

Tokyo 2020: Sara Morganti e Royal Delight chiudono con 76,964% l'Individual Test all'Equestrian Park. Per l'atleta barghigiana è medaglia di bronzo ai Paralympic Games

giovedì, 26 agosto 2021, 18:35

Domenica 22 agosto si è disputata la gara Isola Santa - Careggine, corsa in salita di km 14,00, che ha visto alla partenza circa 150 partecipanti