Sport



Golf Club Garfagnana, ultima tappa del campionato sociale di doppio 2021

martedì, 24 agosto 2021, 15:22

Lo scorso weekend il Golf Club Garfagnana ha visto l'epilogo del Campionato Sociale di Doppio 2021. Difatti il trofeo è stata l'ultima tappa per potersi aggiudicare la leadership, con un formato di gara particolare denominato "Foursome". Con questa formula la coppia in gioco si alterna a colpire la palla fino ad imbucarla e con la conoscenza dei propri limiti, affiatamento, fiducia e forse un pizzico di fortuna la coppia, ormai indissolubile, formata da Denio Salotti con suo figlio Michael si aggiudica la classifica del Lordo con 28 punti. Nella classifica Netto domina con un magnifico punteggio di 41 punti la coppia formata da Daniele Fasano e Francesco Canozzi, due neofiti che hanno capito come poter domare questa bestia chiamata "Foursome". Seguono, nella classifica netta, la coppia formata da Diana Sbrenna e Rodolfo Lombardi, non nuovi a questi podi, con 36 punti.

Facendo un passo indietro, come ogni anno, nella splendida notte di San Lorenzo, si è svolta la "gara in notturna" a squadre di quattro giocatori, a disposizione dei golfisti palline luminose e con star light che hanno dato vita a spettacolari scie luminose nel cielo stellato, che si potevano quasi confondere con vere e proprie Perseidi. La squadra vincitrice della nottata è stata quella composta da Denio Salotti, Stefano Toni, Rodolfo Lombardi e Fabrizio Lucchesi, mentre nel torrido Ferragosto di quest'anno si è svolta la gara "ferragosto al golf", una louisiana a coppie con un insolito formato, sei buche "Napoletana" più sei buche "alla corda" più sei buche "pitch&putt", a dominare la classifica è la coppia formata da Andrea Angelini e Stefano Toni con 53 colpi, con solo un colpo in meno rispetto a Emanuel Valori e Maiko Piagentini che si classificano secondi con 54 colpi.

Il Golf Club Garfagnana ricorda a tutti i soci che il prossimo weekend, 28 e 29 agosto, sul proprio campo si disputerà l'undicesima e penultima gara del Campionato Sociale 2021.