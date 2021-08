Sport



Idea Pieroni ai mondiali under 20 di Nairobi

mercoledì, 4 agosto 2021, 13:04

Un'altra grande soddisfazione per l'atleta filecchiese Idea Pieroni: dopo il quinto posto agli europei di Tallin, in Estonia (in cui ha sfiorato la misura di 186 che la avrebbe lanciata sul podio) ha ricevuto poco fa la notizia della convocazione ai mondiali under 20 di Nairobi, in Kenya.

Una squadra dell'Italia “ridotta", con solo 43 atleti, sia a causa delle norme anti-covid che a causa del lungo viaggio: una gratificazione ancora maggiore, quindi, quella di essere tra i pochi scelti in tutta Italia, unica fra le ragazze del salto in alto tra l’altro.

Insomma, grande notizia e grandi aspettative per la giovane, classe 2002, da parte di tutta la valle e oltre.