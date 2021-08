Sport



Idea Pieroni, la stella di Barga brilla a Nairobi

venerdì, 20 agosto 2021, 13:03

Un'altra grande finale mondiale si va aggiungere alla carriera sportiva della atleta filecchiese Idea Pieroni, che è stata impegnata questa mattina a Nairobi, in Kenya, nella qualificazione del salto in alto dei campionati mondiali under 20.



Una gara già in gran parte prevedibile, con Idea che partendo dalla prima misura di apertura non ha mai sbagliato un salto, riuscendo a conquistarsi l'accesso diretto in finale assieme alla compagna di squadra Rebecca Mihalescul: come detto prima, una finale già in tasca per Idea, reduce da un quinto posto ai campionati europei under 20 di Tallin, in Estonia, tenutisi lo scorso mese e che l'hanno vista tornare a misure a lei più consone, dopo un periodo decisamente “no” per la giovane.



Insomma, in bocca al lupo a Idea e a tutta la squadra Italiana!



V. P.