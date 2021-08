Sport



Idea Pieroni, orgoglio barghigiano a Nairobi

lunedì, 16 agosto 2021, 19:52

Antivigilia di inizio dei Mondiali Under 20 di atletica leggera a Nairobi, in Kenya. L’avvio della competizione, inizialmente previsto per martedì 17 agosto, ha subito lo slittamento di un giorno. Tra i 43 azzurrini convocati dal vice direttore tecnico per il settore giovanile, Antonio Andreozzi, spiccano i nomi dei due atleti Virtus Idea Pieroni, specialista nel salto in alto e attualmente in forza al Gruppo Sportivo Carabinieri, e Matteo Oliveri, saltatore con l’asta, nuovamente chiamati a rappresentare l’Italia in questa importantissima occasione.

Dopo il buon esito degli Europei di Tallinn (otto medaglie per gli Under 20), il giovane team azzurro proverà a dar filo da torcere alle altre nazioni del mondo, sulla scia dei brillanti risultati delle Olimpiadi testimoniati da Lorenzo Benati, capitano azzurro e reduce da Tokyo dove era presente come riserva della 4x400. Il primo dei due biancocelesti a scendere in gara sarà Matteo Oliveri impegnato nella finale di salto con l’asta giovedì 19 agosto alle 14 ora italiana.

Il giorno della barghigiana Idea Pieroni invece, sarà venerdì 20 agosto quando alle 9.13 ora italiana è prevista la gara di qualificazione nel salto in alto.

Grande entusiasmo in casa Virtus che, dopo una prima parte di stagione ricca di soddisfazioni culminata con le incredibili affermazioni olimpiche di tutta l’atletica leggera nazionale, è pronta a supportare a distanza i suoi giovani affinché possano dare il meglio di sé e contribuire, attraverso le proprie prestazioni, a nuove emozioni tricolore.

I Campionati Mondiali Under 20 di Nairobi saranno trasmessi in diretta tv e in streaming sui canali RaiSport.