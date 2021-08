Sport



Immensa Sara Morganti: altro bronzo a Tokyo

lunedì, 30 agosto 2021, 16:55

di michele masotti

Altra giornata indimenticabile alle Paralmpiadi di Tokyo per Sara Morganti che, reduce dalla medaglia di bronzo conquistata nel dressage, a tre giorni di distanza da quell’impresa ha concesso il bis salendo sul terzo gradino del podio nella prova di freestyle. In sella a Royal Delight, la cavallerizza barghigiana, classe 1976, ha portato in dote alla spedizione italiana la medaglia numero 34 di questi giochi.

All’Equestrian Park della capitale nipponica, sito scelto per la disputa degli sport equestri, Sara Morganti ha ottenuto, come detto, la sua seconda medaglia olimpica nell’individual freestyle Test grade 1. Una prestazione di alto profilo le ha permesso di totalizzare uno score di 81.100, con 79.200 nel tecnico e 83.00 nell’artistico per l’ennesima dimostrazione di classe allo stato puro per l’amazzone barghigiana, preceduta soltanto da due grandi rivali come il lettone Rihards Snikus (le gare di equitazione sono sempre miste nda) con il punteggio di 82.087 e la statunitense Roxanne Trunnell che, in sella a Dolton, si è conquistata la medaglia d’oro grazie ai suoi 86.927 punti.

Una grande Paralimpiade, dunque, per Sara Morganti che nella terra del Sol Levante ha ottenuto meritatamente quello che cinque anni prima a Rio De Janeiro la sorte le tolse con la mancata accettazione del cavallo Royal Delight all’ispezione veterinaria al Deodoro Stadium. Adesso questo binomio di assoluto livello si è ripreso con gli interessi il dovuto per la gioia di tutta la Valle del Serchio e della comunità di Barga.