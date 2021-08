'Isola Santa-Careggine': lusinghiera prestazione per Stefania Giovannetti

Altri articoli in Sport

giovedì, 26 agosto 2021, 08:33

Basterà questo protocollo per permettere al calcio dilettantistico di disputare una stagione normale? Non è possibile prevederlo ma le speranze ci sono

martedì, 24 agosto 2021, 17:02

Come accade di consueto ogni estate, questo mese di agosto ha visto prendere il via dal Duomo di Ceva il 34° ciclo pellegrinaggio del gruppo "Amore e Vita"

martedì, 24 agosto 2021, 15:22

Lo scorso weekend il Golf Club Garfagnana ha visto l'epilogo del Campionato Sociale di Doppio 2021. Difatti il trofeo è stata l'ultima tappa per potersi aggiudicare la leadership, con un formato di gara particolare denominato "Foursome"

lunedì, 23 agosto 2021, 18:57

Quinto e nono posto al mondo rispettivamente per Matteo Oliveri nel salto con l’asta e per Idea Pieroni nel salto in alto con la maglia azzurra ai Mondiali Under 20 di Nairobi

lunedì, 23 agosto 2021, 12:37

In una splendida giornata estiva nel cuore delle Alpi Apuane in provincia di Lucca ha avuto luogo domenica 22 agosto la 18^ edizione del "Trofeo Comune di Careggine", gara storica che parte da Isola Santa e arriva a Careggine sulla distanza di 14 km

domenica, 22 agosto 2021, 19:45

La giornata di sabato 21 agosto ha visto protagonista la locale società di calcio, l’Unione Sportiva Castelnuovo, la storia sportiva del capoluogo