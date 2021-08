Sport



L’U.S. Castelnuovo rinnova le cariche: confermato presidente all’unanimità Dino Dini

sabato, 14 agosto 2021, 15:33

di simone pierotti

Nella giornata di ieri si è riunito il consiglio direttivo dell’U.S. Castelnuovo Garfagnana: tra i vari argomenti, il più importante riguardava il rinnovo delle cariche sociali e del direttivo societario. Dopo un’accurata relazione sulla stagione appena conclusa e le prospettive di quella in partenza, i soci hanno espresso il proprio pensiero convergendo nella volontà di confermare Dino Dini alla presidenza. Il presidente “in pectore”, dopo i ringraziamenti per le parole di stima ricevute, ha accettato l’incarico, votato quindi all’unanimità dall’assemblea.

La carica di vice presidente passa a Franco Becarelli, fanno parte del consiglio direttivo Alvaro Pieroni, Paolo Lenzi, Franco Pedreschi, Silvano Lombardi, Andrea Baiocchi, Pietro Luti.

“Ho accettato di buon grado il volere degli altri consiglieri – le prime parole del presidente – perché siamo un gruppo coeso e serio che, da tempo, ha intrapreso un progetto sportivo e sociale che sta dando frutti importanti ma che è solamente all’inizio. Il periodo, sotto la mia presidenza, è stato e lo è ancora, storicamente complicato, ma la società e i suoi fidati collaboratori non si sono mai fermati, nonostante all’apparenza l’attività fosse ferma o ridotta”.

Parliamo del futuro immediato: quali sono gli obiettivi societari? “Ne cito soltanto alcuni, per esempio l’incremento del numero delle squadre, a partire da una formazione Allievi in più e dalla novità assoluta della squadra femminile, ma anche nuove categorie per la Scuola Calcio, ovvero i Piccoli Amici e i Primi Calci e, la notizia più recente e tanto attesa, il ritorno della nostra attività a Gallicano, grazie alla collaborazione della locale società calcistica”.

Altro tema “caldo” è rappresentato dal protocollo anti covid-19 che, probabilmente, permetterà lo svolgimento della stagione. “Da sempre la nostra società è attenta e vigile per quanto riguarda l’applicazione dei protocolli sanitari. Non ci siamo fatti trovare impreparati dal nuovo protocollo e, in occasione dell’inizio delle preparazioni delle nostre squadre, abbiamo organizzato tamponi collettivi presso la farmacia Gaddi di Castelnuovo di Garfagnana. Una procedura complessa e minuziosa sul rispetto della quale noi non transiamo, la salute e la sicurezza dei nostri tesserati, soprattutto minorenni, vengono prima di tutto”.

Fondamentale il rapporto della società con la “piazza” e le famiglie: “Colgo l’occasione per ricordare che sabato 21 agosto saremo in centro storico con una conferenza di presentazione delle nostre attività, alle 17, mentre in serata animeremo uno speciale spazio a noi destinato, con possibilità di giocare e provare calcio per tutti i bambini e bambine”.