L’U.S. Castelnuovo si presenta alla città

domenica, 22 agosto 2021, 19:45

di simone pierotti

La nuova formula della Settimana del Commercio dedicata alle varie attività sportive ha fatto di necessità virtù: non più la serata contenitore di tutte le discipline per evidenti restrizioni covid, ma una giornata per società. Così la giornata del sabato 21 agosto ha visto protagonista la locale società di calcio, l’Unione Sportiva Castelnuovo, la storia sportiva del capoluogo. Ad un anno dal centenario dell’inizio del calcio a Castelnuovo, i dirigenti gialloblu hanno voluto abbracciare la città, con una conferenza di presentazione nel tardo pomeriggio presso il Loggiato Porta, durante la quale hanno presentato i vari progetti che stanno portando avanti. A seguire è stato allestito un ampio spazio gioco promozionale per il proprio sport in piazza delle Erbe: un mini campo per giocare, giochi di tiro al bersaglio e prove di abilità per i più piccoli, con premi “griffati”, oltre ad uno stand dove ammirare i cimeli storici o trovare imperdibili gadget. A gestire lo spazio un nutrito gruppo di dirigenti e diversi allenatori, tra cui Flavio Bechelli, Francesco Inglese, Antonino Ferrara, Leonardo Piagentini e tanti altri.

La conferenza di presentazione ha riscosso grande partecipazione e ha riproposto il nuovo abbraccio, a pochi giorni dalla partenza della preparazione estiva, tra società e amministrazione comunale. Il sindaco Andrea Tagliasacchi, insieme agli assessori Chiara Bechelli, Ilaria Pellegrini e il delegato allo sport Carlo Biagioni in prima fila a sostenere la società e i tanti progetti messi in campo.

A fare gli onori di casa il presidentissimo gialloblu Dino Dino, stimato geometra che alla passione per i motori ha unito quella per il calcio, merito soprattutto di un amore sviscerato per il territorio ed in particolare per Castelnuovo. “Oggi presentiamo i progetti a cui teniamo, a cui lavoriamo, e lo facciamo di fronte alla città e a tanti nostri collaboratori, la vera forza motrice della società. A questo proposito voglio estendere un appello a tutti perché abbiamo bisogno di nuove energie, supporto, sostegno e non parlo dell’aspetto societario, ma mi riferisco a quel buon vecchio volontariato che dovrebbe essere alla base dello sport dilettantistico ed invece si è in buona parte perso. Approfitto per ringraziare il nostro d.s. Simone Vanni, fondamentale nel nostro progetto, ci ha fatto fare il salto di qualità”.

Tra i progetti grande attenzione è rivolta alla Scuola Calcio, con l’ex C.A.S. che da quest’anno è divenuto Piccoli Amici e Primi Calci, con un salto in avanti nella pianificazione calcistica: “Lo avrete letto – prosegue Dini – abbiamo deciso di compiere un grande sacrificio per venire incontro alle famiglie in questo difficile momento, decidendo di regalare l’iscrizione a tutte le annate dal 2013 al 2016. Altra novità è rappresentata dal ritorno della scuola calcio a Gallicano, ad un solo anno dalla “grande diaspora”, evidentemente siamo mancati a qualcuno!”.

Il primo cittadino Andrea Tagliasacchi ha ringraziato la società per l’invito: “E’ bello essere qua a condividere obiettivi e progetti così radicati al territorio, è bello leggere negli occhi di un presidente come Dino questi valori e l’amore per quanto fa. E’ un tangibile segnale di ripartenza dopo momenti difficili. L’amministrazione è vicina al Castelnuovo e allo sport, sono già in cantiere lavori per 500mila euro alle strutture, e abbiamo presentato il progetto per il rifacimento del manto del Nardini in sintetico”.

Prende la parola il vice presidente Franco Becarelli per esporre un’altra grande novità, il calcio femminile: “In un momento di ripresa della vita sociale lo sport è un momento di grande avvicinamento, un’occasione per fare gruppo. Da quest’anno allestiremo anche la squadra femminile che parteciperà al campionato di Promozione”. Viene presentato lo staff del team femminile, in particolare il direttore sportivo Flavio Stefani interviene per ringraziare la società garfagnina per avere sposato il progetto calcio femminile, in continuità con il recente passato.

Per l’amministrazione la vice sindaco Chiara Bechelli ringrazia i dirigenti del Castelnuovo per avere fatto qualcosa di concreto e tangibile per dare la possibilità anche alle ragazze di praticare calcio. Tra i presenti alla conferenza anche una rappresentanza della Commissione Pari Opportunità.