Molazzana: tutto pronto per la nuova stagione sportiva

martedì, 3 agosto 2021, 15:04

La voglia di ripartire e di tornare alla normalità ha pervaso anche la società calcistica dell'U.S.D. Molazzana, ritrovatasi per rinnovare le cariche sociali e per preparare una stagione calcistica che, negli auspici di tutti, potrebbe essere quella del ritorno alle domeniche passate sui campi di calcio ed alle serate degli allenamenti.



I consiglieri della società hanno confermato all'unanimità il presidente Daniele Bertoncini, il vicepresidente Mauro Moscardini, il segretario Roberto Battaglia e il cassiere Francesco Prontelli. Per quanto riguarda la gestione tecnica, ai riconfermati Alessio Biagioni (direttore generale) e Ferdinando Diodati (direttore sportivo), si è aggiunto il nuovo direttore sportivo Daniele Orsetti.



La rosa della squadra, che scalpita dopo quasi un anno e mezzo di sosta praticamente ininterrotta, è costituita pressoché integralmente da quella che era pronta per la scorsa stagione.

Agli ordini del riconfermatissimo mister Daniele Compagnone, che sarà coadiuvato da Luca Ferrari nel ruolo di allenatore dei portieri, ci saranno inoltre il giovane portiere Gianluca Farioli, il gradito ritorno del centrocampista Alessio Muccini e l'arrivo del difensore Simone Tolaini, per anni capitano del Castelnuovo di Garfagnana.



Nell'ambiente è alto l'entusiasmo per questa esperienza nel difficile campionato di prima categoria.

Gli importanti lavori realizzati nell'ultimo anno al campo sportivo, a partire dalla tribuna che sarà il cuore del tifo amaranto, hanno infatti rivitalizzato la società che non vede l'ora di iniziare la nuova stagione.