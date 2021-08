Sport



Ottimi Kone, Biagi e Bianchi alla ‘Corribattilana’

lunedì, 16 agosto 2021, 19:55

Il classico "Mercoledì da leoni" è stato per anni il momento della Coppa dei Campioni calcistica e tale e' stato per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde alla Corribattilana: a Luni, sul circuito di 8 km su strada, mercoledì 11 agosto, Moussa Kone ha terminato la prova con il quinto posto assoluto, che unito agli ori di categoria di Luciano Bianchi e Luca Biagi, al bronzo nella stessa di Gianfranco Ciccone e all'argento di categoria per Claudio Cevasco, hanno costituito una serie di prestazioni brillanti e positive; nella stessa gara, buone prove sono arrivate da Mirko Tarantola (8 assoluto), Marco Sagramoni, Marco Rossi, Edoardo Campoli, Roberto Ria, Alessandro Berlucchi, Adriano Mattei, Marcello Bernardini, Michelangelo Fanani, Simone Carlini, Giovanni Balloni, Fabio Belletti e Giovanni Marra; a Cefalu', al "Giro podistico di Sant'Ambrogio", terzo posto assoluto per Alessandro Brancato; Sabato 14 Agosto, a Parma, alla "Camminata di Tarsogno", bronzo assoluto per Marco De Nevi