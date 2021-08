Sport



Partita la preparazione degli allievi: a Castelnuovo pronte sei squadre di settore giovanile

mercoledì, 11 agosto 2021, 15:35

di simone pierotti

C’è grande fermento a Castelnuovo che, per la stagione appena iniziata, nonostante il periodo complicato, presenta ai nastri di partenza una squadra in più di settore giovanile. Saranno infatti due le formazioni della categoria Allievi, una partecipante al campionato regionale e l’altra a quello provinciale, oltre a quelle Allievi B, Giovanissimi A e Giovanissimi B, che si aggiungono agli Juniores Regionali.

Già in campo gli Allievi Regionali che hanno iniziato la preparazione il 10 agosto presso lo stadio “Alessio Nardini”: sono state allestite due formazioni di Allievi A guidate dai mister Simone Bandini e Valentino Micchi, coadiuvati da Federico Giorgi e Marco Tamagnini. L’organico è stato confermato in blocco e implementato con gli arrivi del portiere Elia Angelini (2005) dal Ghiviborgo, i centrocampisti Gregorio Marchetti (2005) e MatteoVecchi (2006) dalla Luchese, dai difensori Marco Bechelli (2005) dal Piazza al Serchio e Matteo Biagioni (2006) dall'Atletico di Lucca e dell'attaccante Tommaso Catoi (2006) dal Valdottavo.

La Juniores Regionale agli ordini di mister Costantino Cavani, coadiuvato da Alessandro Gheri, inizierà la preparazione insieme alla prima squadra il 18 agosto: la rosa allestita è competitiva e composta da molti elementi degli anni 2003/ 2004 di prospettiva provenienti dalla squadra Allievi Regionali, con l’unica novità rappresentata da Elia Ghiloni (2004). La settimana successiva partirà anche la formazione Allievi B 2006 di mister Riccardo Parmigiani coadiuvato da Matteo Nicolini, che inizierà la preparazione il 23 agosto. Anche la formazione Giovanissimi 2007 agli ordini di mister Ivano Antoni inizierà la preparazione il 23 agosto mentre i ragazzi dei Giovanissimi B 2008 agli ordini di mister Domenico Toni coadiuvato da Francesco Inglese inizieranno la preparazione il 30 agosto. Lo staff dei preparatori dei portieri anch'esso rimane invariato e confermato: Pietro Tolaini, Patrizio Lavorini e Stefano Bonaccorsi. Tre saranno gli impianti sportivi utilizzati per la preparazione: lo Stadio Nardini, lo stadio Comunale Vecchio appena rizollato e l'impianto sportivo di San Romano Garfagnana.

Grande attenzione è stata posta per il protocollo covid che quest’anno presenta importanti novità, come ci spiega il direttore sportivo Simone Vanni: “Come già svolto per la formazione Allievi, nel rispetto del nuovo protocollo covid saranno svolti i cicli di tamponi previsti per i gruppi squadra e tutte le procedure già in uso ai quali i nostri impianti sono già stati attrezzati per permettere ai nostri ragazzi di effettuare le attività in sicurezza. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i dirigenti accompagnatori ed i nostri collaboratori delle varie squadre per l'aiuto che stanno fornendo e un ringraziamento in particolare per il nostro addetto agli impianti Angelo Mori”.

“Motivo di grande soddisfazione per me e la società – sottolinea Vanni - è il fatto che il 90% dei ragazzi che prenderanno il via con la prima squadra ha giocato nel nostro settore giovanile o nella nostra Juniores. Un bel segno di continuità di un progetto che rappresenta la base del nostro lavoro”.