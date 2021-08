Sport



Podismo, tutto pronto per il “20° Trofeo Parco Alpi Apuane”

lunedì, 16 agosto 2021, 19:42

di michele masotti

Archiviato l’esperimento della gara virtuale del 2020, una soluzione dettata dall’escalation della pandemia nella scorsa estate, il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane sta terminando gli ultimi preparativi per la 20° edizione, in programma domenica 22 agosto, del “Trofeo Parco Alpi Apuane”, affascinante competizione podistica che parte dal borgo d’Isola Santa per concludersi nel cuore di Careggine. La manifestazione, patrocinata dalla locale amministrazione comunale, dall’ente Parco Alpi Apuane e dalla Uisp, si dipana su una lunghezza pari a 14 km e prenderà il via davanti all’ex ristorante “Da Giaccò” all’Isola Santa osservando, naturalmente, il rigido rispetto delle regole federali anti-Covid 19.

Il percorso, totalmente su strada, attraverserà i paesi di Capanne di Careggine, Colli di Capricchia, Poretta e Vianova mentre l’arrivo sarà posizionato davanti al municipio di Careggine. Anche quest’anno verranno assegnati sia il “Trofeo dott. Franco Bianchini” che il “Memorial Iacopina Poli”. Dal punto di vista tecnico, il parterre de roi presenta nomi di assoluto livello: l’atleta siciliano del GP Parco Alpi Apuane Alessio Terrasi, autore di un lusinghiero crono di 52’52’’ nell’edizione 2019, l’emiliano Tommaso Manfredini, il versiliese Gabriele Salini e il genovese Carlo Pogliani. Si preannuncia una gara interessante anche nel comparto femminile, con la presenza di Elena Bertolotti e Margherita Cibei, agguerrite più che mai per attaccare il record del 2016 griffato Rachele Fabbri in 1h 4’. La competizione, inoltre, sarà valida come seconda prova del circuito “Highlander Apuane 2021”, dopo la tappa inaugurale andata in scena lo scorso 1 giugno con la scalata all’Alpe di S.Pellegrino.

Le iscrizioni alla gara, che già ad oggi contano 130 iscritti, chiuderanno improrogabilmente giovedì 19 agosto alle ore 24. Per ulteriori informazioni a riguardo è possibile rivolgersi a Graziano Poli (3473796343) o sul sito internet www.gpparcoalpiapuane.it .