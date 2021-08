Ria vince a Grosseto, ottimo Koech e Ravanusa

Altri articoli in Sport

lunedì, 9 agosto 2021, 15:47

La sveglia è suonata all'alba per circa 150 appassionati della corsa e dell'attività motoria a Forte dei Marmi sabato 7 agosto per poter partecipare alla 1^ edizione della Sunrise Run, manifestazione sulla distanza di 5 km con partenza e arrivo allo storico pontile

giovedì, 5 agosto 2021, 17:36

Nonostante il lungo stop che va avanti in pratica da un anno e mezzo, il d.s. del Castelnuovo Simone Vanni non si è mai fermato e ha lavorato sotto traccia per formare una squadra all’altezza della tanto sospirata ripartenza

mercoledì, 4 agosto 2021, 13:04

Un'altra grande soddisfazione per l'atleta filecchiese Idea Pieroni: dopo il quinto posto agli europei di Tallin, in Estonia (in cui ha sfiorato la misura di 186 che la avrebbe lanciata sul podio) ha ricevuto poco fa la notizia della convocazione ai mondiali under 20 di Nairobi, in Kenya

martedì, 3 agosto 2021, 16:12

Sabato 31 luglio e domenica 1 agosto di nuovo in campo al Golf Club Garfagnana per il Trofeo Oreficeria Biagioni, socio e sponsor storico sempre presente con le tendenze del momento

martedì, 3 agosto 2021, 15:36

Nel fine settimana 31 luglio 1 agosto i lucchesi Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi su Ferrari 488 gtb hanno vinto la gara riservata alle auto moderne del I Trofeo Valtellina Classic, gara di regolarità automobilistica, che si è svolta a Sondrio e in Valtellina, nonostante un tempo incerto che...

martedì, 3 agosto 2021, 15:04

La voglia di ripartire e di tornare alla normalità ha pervaso anche la società calcistica dell'U.S.D. Molazzana, ritrovatasi per rinnovare le cariche sociali e per preparare una stagione calcistica che, negli auspici di tutti, potrebbe essere quella del ritorno alle domeniche passate sui campi di calcio ed alle serate degli...