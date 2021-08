Sport



Sc Garfagnana Mtb: Semplici sul podio

domenica, 1 agosto 2021, 17:56

Marco Semplici sul podio; ok anche Tommaso

Impegno su strada per i due giovani ciclisti della Sc Garfagnana, impegnati a Larciano, siamo in provincia di Pistoia, per il tradizionale appuntamento del Gp Industria e Commercio per Giovanissimi (7/12 anni).



Anello cittadino di 800 metri da ripetere più volte in base alla categoria. I G3 (9 anni) hanno sviluppato sette giri. In testa si porta il nostro Marco Semplici che tiene alto il ritmo della gara mettendo in difficoltà, lui che arriva dal mondo della mountain bike, alcuni specialisti del settore. Marco arriva in volata concludendo con un ottimo terzo posto. Bravo anche Tommaso Bellandi, che con grande cattiveria agonistica, chiude ottavo.