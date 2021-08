Sport



Sc Garfagnana, terzo posto di società

lunedì, 30 agosto 2021, 08:35

Splendida giornata per il gruppo della Sc Garfagnana impegnata alla gara di mtb, riservata ai Giovanissimi (7/12 anni), disputata in quel di Piano di Mommio (Lucca). In programma la 40^ edizione del trofeo Donatori di Sangue Fratres. Anello di 900 metri ricavato in un terreno adiacente al campo sportivo di Piano di Mommio.



Due alfieri dell'Sc Garfagnana salgono sul podio. Irene Janis Martinelli è terza tra le G2 (8 anni), con Alex Rossi che conquista un brillante secondo posto nei G6 (12 anni) gara dove Michele Bertoncini e Matteo Robert Martinelli concludono rispettivamente al sesto e settimo posto. In gara, nei G1 (7 anni) Valentino Bertoncini. Grazie alle prove dei due atleti, la Sc Garfagnana, conquista un brillante terzo posto nella speciale classifica di società.



Trasferta in provincia di Arezzo, invece, esattamente a Terontola, per Denis Carli. In programma l’xco regionale valevole per la diciottesima edizione del trofeo Bacialla Bike. Anello di 10 km con il biker, impegnato nella categoria Esordienti (13/14 anni) conquistando brillantemente il terzo posto.