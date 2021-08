Sport



Terrasi domina a Porcari, vittoria con record del percorso

venerdì, 20 agosto 2021, 09:24

Una grande serata nel segno delle prestazioni del GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde e' stata quella di Porcari, precisamente alla "Corsa dei 100", classico appuntamento del podismo lucchese. Giovedì 19 agosto molti interpreti hanno preso parte all'evento, siglando buone prestazioni sull'ormai collaudato percorso che dallo stadio comunale di Porcari attraversa buona parte del territorio locale per poi tornare al punto di partenza con l'arrivo. Su tutti ha brillato Alessio Terrasi, campione italiano di maratona a Ravenna 2018 e vicecampione nazionale sulla stessa distanza sempre a Ravenna nel 2020: e' andata a lui la vittoria con tanto di nuovo record del percorso, abbassato fino a 40'14''. Non solo Terrasi, ma anche molti altri podi nelle varie categorie, partendo dalla tripletta biancoverde per la categoria Veterani rispettivamente con Lorenzo Checcacci, Daniele Rubino e Nicola Matteucci e il primo posto nella categoria Oro per Claudio Cevasco, arrivando poi alle ottime prove di Ria Roberto, Marco Sagramoni, Daniele D'andrea, Mirko Tarantola, Mimmo Marino, Paolo Fazzi, Igor Marracci, Mario Bonini, Federico Gonfiantini, Gianfranco Ciccone, Fabio Belletti, Manuel Tilocca, Ludmillo Dal Lago, Marco Mattei, Claudio Simi, Gianfranco De Santis, Luca Linari e Cristina Montagnani