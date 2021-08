Sport



Tra tamponi e 'green pass', riparte il calcio in Garfagnana

giovedì, 26 agosto 2021, 08:33

di simone pierotti

Da alcuni giorni il pallone è tornato a rotolare sui campi della Garfagnana, dopo una lunga sosta che, tra stop and go, durava da febbraio 2020. Una prima stagione, quella 2019/2020 stoppata e congelata, quella successiva, la 2020/2021, fatta appena cominciare ma bloccata quasi subito e ovviamente, mai terminata. Si è giocato, oltre ai professionisti, soltanto in Serie D e, da aprile, in qualche campo di Eccellenza. Le squadre giovanili hanno ripreso gli allenamenti, tra mille precauzioni, negli ultimi mesi della stagione.

Dai giorni della ripartenza si sono susseguiti diversi protocolli sanitari, fino a quello di inizio agosto, quello dei tamponi e dei green pass. Un protocollo per molti aspetti simile a quello dello scorso anno con la certificazione verde che diventa una sorta di lasciapassare e la distinzione tra campionati di “preminente interesse nazionale”, come l’Eccellenza, e poi tutto il resto. Non passano due settimane che il protocollo viene ritoccato: il tampone iniziale diventa facoltativo per chi è già vaccinato e ha green pass attivo: meglio tardi che mai ma diverse società hanno già fatto la “coda” con i propri tesserati per il primo, se non anche il secondo, giro di tamponi. Basterà questo protocollo per permettere al calcio dilettantistico di disputare una stagione normale?

Non è possibile prevederlo ma le speranze ci sono, con la diffusione capillare della vaccinazione: in realtà il protocollo sanitario relativo alle positività e alle tanto temute quarantene è praticamente il solito di sempre e ci possiamo solo augurare che in uno spogliatoio non entri una persona positiva!

Intanto si fa la conta delle squadre in Garfagnana per capire l’impatto del covid sul calcio minore: l’unica vittima, al momento, sembra essere la società dei Diavoli Neri Gorfigliano ma, a livello quantitativo, sarà sostituita da almeno due nuove società in Terza Categoria. L’impatto maggiore, tuttavia, sembra essere sul movimento amatoriale, che non riesce a ripartire. La sezione UISP locale si sta impegnando per organizzare un torneo della Garfagnana che, sicuramente, avrà molte meno squadre al via. In fase di organizzazione anche il campionato amatoriale Aics, con due assemblee fissate per i primi giorni di settembre: la nuova stagione ci sarà, incerto tuttavia il numero di squadre.