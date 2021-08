Sport



Un Castelnuovo giovane e ambizioso si presenta: il saluto della società e del sindaco

giovedì, 19 agosto 2021, 08:47

di simone pierotti

Suona la prima campanella anche per il Castelnuovo anche se, in realtà, le vacanze erano finite da un po', con i gialloblu a sudare da un paio di settimana con il programma di pre – preparazione. Da oggi, 18 agosto, come ha sottolineato mister Michele Biggeri, si fa sul serio e si lavora ancora più duramente. Un bel gruppo di oltre 30 giocatori, la squadra che parteciperà al campionato di Eccellenza e diversi ragazzi della Juniores regionale aggregati, si sono trovati allo stadio “Alessio Nardini”, dopo aver sbrigato le varie e laboriose pratiche previste dal protocollo covid-19, tra tamponi, registrazione ingressi, consegna green-pass e misurazione temperatura. Un lavoro impegnativo che non distrae, poi, dal lavoro di campo. Oggi è stato anche il giorno dei saluti di rito, quello della società e del presidente, e quello beneagurante del primo cittadino Andrea Tagliasacchi.

Ad accogliere tutto il gruppo di giocatori e staff, compresi i volti nuovi, il bomber Mattia Morelli e i rientranti Alessio Orsetti e Alessandro Gheri, i principali dirigenti della società garfagnina: il confermatissimo presidente Dino Dini, accompagnato dalla sua bella famiglia, con tanto di “first lady”, una signora Roberta in versione Michelle Obama. C’era il direttore generale Franco Pedreschi, eterna ed indomabile bandiera la cui passione per i colori gialloblu non viene scalfita da nulla, il direttore sportivo Simone Vanni, anima, cuore e lavoro in questo progetto sportivo, il responsabile del settore giovanile Paolo Lenzi, il “dottore” abile coi numeri che ama il calcio, il responsabile della scuola Alvaro Pieroni, infaticabile tessitore societario. C’erano i tanti dirigenti e volontari, dal custode, finto rossonero, Angelo Mori, al magazziniere Giuseppe Bacci, dal dirigente ormai storico Pierpaolo Pucci a quello “ritrovato” Sandro Gheri, al mago della logistica Pietro Luti.

“Porto il saluto di tutti i consiglieri – ha esordito il presidente Dini – anche di coloro che oggi non hanno potuto essere presenti. Ho vissuto la presidenza nell’anno della pandemia ma sono felice di esserlo ancora in questa stagione che definirei di ripartenza. Viviamo con entusiasmo ed ottimismo, lo sport è vita e passione, questo deve essere il messaggio che il Castelnuovo e questi ragazzi porteranno su tutti i campi, con l’augurio che ci seguano tanti sportivi e tante aziende del territorio. Ringrazio il sindaco Tagliasacchi e l’amministrazione comunale, sempre vicini”.

Il primo cittadino ha sottolineato il forte legame della società gialloblu con il territorio e la storia e la tradizione della città, ed ha assicurato la vicinanza e il sostegno del comune. Hanno chiuso gli interventi il capitano Diego Pieroni, fermo per un infortunio ma sempre in prima fila, il direttore sportivo Simone Vanni e un carico mister Michele Biggeri: “A fine stagione noi saremo qua a festeggiare. Io sono convinto di avere un gruppo forte che si toglierà tante soddisfazioni: vedo che le altre società cambiano sei o sette calciatori tutte le stagioni, significa che sbagliano gli acquisti, io invece tengo gli stessi perché questi sono i più forti che potrei avere!”.