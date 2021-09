Sport



Al Golf Club Garfagnana il Trofeo S.P.C.

mercoledì, 29 settembre 2021, 16:21

Nello scorso week end al Golf Club Garfagnana con il Trofeo S.P.C., al termine dei due giorni di gare, Alessandro Berti ha prevalso nella classifica del lordo con 31 punti. Nella prima categoria netto svetta Maiko Piagentini che si aggiudica la gara con 32 punti, al secondo posto troviamo Daniele Biagioni con 30 punti, mentre il primo posto della seconda categoria lo ha ottenuto Thomas Kupfer con 35 punti e Fabio Romei con 34 punti si è aggiudicato il secondo posto oltre al nearest to the pin, il colpo più vicino alla bandiera, con 1,81 metri. In terza categoria il gradino più alto è stato conquistato da Pietro Camici con 33 punti ed al secondo posto Claudio Storai con 32 punti, in continua fase crescente. Primo nella classifica senior Lorenzo Nardini con 34 punti.

Il presidente Barsanti coglie l'occasione per ringraziare lo sponsor e ricorda a tutti i soci che il prossimo weekend, 2 e 3 ottobre, sul nostro campo si disputerà la Coppa del Presidente.