Al Golf Club Garfagnana la penultima prova del campionato sociale

mercoledì, 1 settembre 2021, 15:14

La lunga stagione della corsa in montagna 2021 ha visto ancora una volta il GS Orecchiella Garfagnana protagonista in campo nazionale

mercoledì, 1 settembre 2021, 15:02

In una due giorni densa di attività ecco il primo Campionato Italiano. Al Ciocco la pista di pump track al coperto più grande d'Italia

lunedì, 30 agosto 2021, 19:27

Le attenzioni mediatiche sono rivolte in questi giorni a Milano per gli ultimi movimenti del mercato professionistico ma è da … Castelnuovo di Garfagnana che arriva un colpo di mercato dell’ultima ora

lunedì, 30 agosto 2021, 16:55

Altra giornata indimenticabile alle Paralmpiadi di Tokyo per Sara Morganti che, reduce dalla medaglia di bronzo conquistata nel dressage, a tre giorni di distanza da quell’impresa ha concesso il bis salendo sul terzo gradino del podio nella prova di freestyle

lunedì, 30 agosto 2021, 10:54

Weekend positivo per i colori biancoverdi del GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. Partendo da sabato 28 agosto, ad Arcidosso, alla "Marcia di Arcidosso"

lunedì, 30 agosto 2021, 08:35

Splendida giornata per il gruppo della Sc Garfagnana impegnata alla gara di mtb, riservata ai Giovanissimi (7/12 anni), disputata in quel di Piano di Mommio (Lucca). In programma la 40^ edizione del trofeo Donatori di Sangue Fratres.