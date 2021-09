Sport



Al Golf Club la gara del circuito nazionale 'Black Jacket'

mercoledì, 15 settembre 2021, 15:55

Lo scorso weekend si è svolta al Golf Club Garfagnana la gara del circuito nazionale Black Jacket by Cristian Events che metteva in palio per i vincitori delle varie categorie la partecipazione alla finale nazionale presso il Vigevano Golf e Country Club. Come sempre numerosa partecipazione di giocatori all'evento che si sono dati battaglia nel corso dei due giorni di gara. A prevalere nella classifica Lordo è stato nuovamente Stefano Dini con 34 punti, mentre in prima categoria Netto grande risultato di Alessandro Berti che vince con 39 punti davanti a Maiko Piagentini, in seconda categoria a primeggiare è Alessio Gonnella su Stefano Toni mentre in terza categoria vince Gianluca Giannecchini grazie alle migliori seconde nove buche a discapito di Francesco Adami che si deve accontentare della seconda posizione. Vince il primo Senior Cristiano Garibaldi mentre nella classifica Lady a primeggiare è Diana Sbrenna.

Altro ottimo risultato per il tredicenne Michael Salotti che lunedi 13 si è aggiudicato il primo under 14 con 80 colpi nella tappa del circuito giovanile under 18 Teodoro Soldati-Pinocchio sul Green disputata sul difficile campo di Poggio dei Medici a Scarperia.

Il presidente Barsanti coglie l'occasione per ringraziare lo sponsor e ricorda a tutti i soci che il prossimo weekend, 18 e 19 settembre, sul nostro campo si disputerà la Garfagnana Ryder Cup, dove, prendendo spunto dalla Ryder Cup ufficiale che si disputerà in America la settimana successiva, due team denominati "Romani" e "Apuani", per rievocare le leggendarie battaglie che si sono svolte in epoca Romana nella nostra splendida Garfagnana, composti da 12 giocatori ciascuno si sfideranno in due giorni di gare con formula match-play, cioè a scontri diretti. Sabato ci saranno le sfide a coppie, la mattina si giocherà Quattro Palle la Migliore e il pomeriggio Foursome, mentre domenica ci saranno i singoli, naturalmente vince chi si porterà a casa più punti.