Altra sconfitta per il GhiviBorgo: il Lentigione si impone in rimonta

domenica, 26 settembre 2021, 19:24

di michele masotti

Lentigione: Sorzi, Iodice, Agyemang, Zagnoni, Lorenzani (73’Remedi), Tarantino, Caprioni, Martino (45’Bouhali), Formato, Staiti (88’Rossini) e Sala (73’Dywomo)(81’Canrossi) A disposizione: Galeazzi, Bonetti, Carpio, Canrossi, Casini Allenatore: Cristian Serpini

GhivizzanoBorgo: Nucci, Fazzi, Baggiani, Monacizzo, Velani, Sorbo (56’Riccioni), Lauria, Tragni, Marquez, Nottoli (56’Frateschi) e Aloia (62’Bachini) A disposizione: Calu, Pazzaglia, Romani, Belluomini, Fantini e Giulianelli Allenatore: Alessio Bifini

Arbitro: Bonci di Pesaro (Assistenti Pellegrino di Torino e Savasta e di Bra)

Marcatori: 19’Aloia su rigore, 26’Zagnoni e 80’Dywomo

Note: Espulso Fazzi per doppia ammonizione. Ammonito Martino, Formato, Iodice, Marquez e Fazzi.

Sul difficile sintetico di Lentigione, il GhivizzanoBorgo incassa in rimonta la terza sconfitta in altrettanti impegni ufficiali. In casa dei “colchoneros” della Media Valle, abili a fare partita pari contro una delle possibili outsider di questo girone D, ci sono recriminazioni per alcune decisioni arbitrali che avrebbero influito sul risultato. Anche quest’oggi, come avvenuto sette giorni fa, i biancorossi hanno chiuso la contesa in inferiorità numerica a causa del doppio giallo rimediato da Fazzi, quest’oggi impiegato come terzino destro. Un’assenza importante in chiave prossimo match, quando il GhiviBorgo riceverà al “Delle Terme” di Bagni di Lucca la visita del Prato.

Rispetto alla rovinosa sconfitta contro il Sasso Marconi mister Bifini, complici le squalifiche di Ghini e Grea e l’infortunio del portiere Radano, cambia ben sei titolari. Completamente rivoluzionato la difesa: tra i pali il classe 2003 Nucci, Baggiani e Fazzi sulle corsie laterali mentre al centro agiscono l’under Velani e Sorbo, capitano di giornata. A centrocampo la novità si chiama Luca Tragni, giovane prodotto della juniores biancorossa. Alle spalle del riconfermato tandem offensivo Aloia-Marquez chance dal primo minuto per Nottoli. I locali, vittorioso nel debutto di Seravezza ma reduci in settimana dall’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Derthona, propongono un 4-3-1-2 con l’unica variazione rappresentata dall’inserimento di Martino in luogo di Bouhali nei tre di centrocampo. Parte dalla panchina il forte mediano viareggino Lorenzo Remedi.

Il buon avvio degli ospiti trova il proprio suggello quando Nottoli si conquista un calcio di rigore che l’ex Borgosesia realizza. Lo 0-1 dura lo spazio di sette minuti quando il capitano locale Zagnoni, sugli sviluppi di una punizione laterale, centra la deviazione vincente che non lascia scampo a Nucci.

Nel secondo tempo a fare la differenza sono i cambi operati dal tecnico locale. La mossa Dywomo, in campo per soli otto minuti, si rivela vincente. Liberato da un assist di Caprioni, il numero venti non sbaglia a tu per tu con l’estremo difensore del GhiviBorgo.

Domenica prossima, come detto, la formazione di Bifini affronterà il Prato, l’altra compagine di questo campionato a non aver raccolto ancora un punto.