Sport



Argento ai regionali di montagna, Simi vince in Val d’Orcia

lunedì, 13 settembre 2021, 10:45

In questo weekend di settembre un'altra bella pagina di sport è stata scritta nell'albo dei campionati toscani. Questa volta è la protagonista è stata la montagna, con la prova regionale a Sassi di Molazzana, dove il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde ha conquistato un ottimo argento a squadre (la vittoria e' andata al GS Orecchiella Garfagnana) e molti piazzamenti individuali di rilievo, con gli ori per Joash Koech Kipruto (vincitore assoluto della gara e rientrante in Kenia nei prossimi giorni), Nello Domenicali (SM60), Aldo Leonardi (SM70), le triplette di categoria di Roberto Ria, Mimmo Marino, Adriano Mattei per gli SM45 e di Lorenzo Checcacci, Daniele Rubino e Nicola Matteucci per gli SM55, il bronzo di Mario Bonini (SM55) e i punti preziosi conquistati da Marco Rossi, Marco De Nevi, Massimo Igliori, Riccardo Picchi, Zivago Anchesi, Giorgio Davini, Rossano Fanani, Enrico Piastra, Manuel Tilocca, Gianfranco De Santis, Luca Spinetti, Alberto Cappello, Andrea Marsili, Andrea Massari, Michelangelo Fanani, Vincenzo Chisari, Graziano Poli, Maurizio Da Prato, Francesco Frediani, Maurizio Folegnani, Giovanni Marra, Franco Cusinato, Luciano Bianchi, Leonardo Pierotti, Claudio Landucci, Arturo Sargenti, senza dimenticare le buone prove di Daniele Sandroni e Nicola Vanni per la gara assoluta. Non solo montagna ma anche strada; a Firenze, al "Trofeo Riccardo Neri", buona prova di Davide Ferrini (7 assoluto); a Viareggio, alla "Festa dello Sport", ori di categoria per Barbara Casaioli e Luca Biagi, argento di categoria per Francesco Nardini e belle prove per Daniele D'Andrea (8 assoluto), Marco Sagramoni (10 assoluto), Alessandro Berlucchi, Marco Mattei, Ludmillo Dal Lago, Giovanni Balloni e Fabio Belletti; a Firenze, alla "Corri Settimello", buone prove per Gianfranco Ciccone e Carmine Tommaselli; in Veneto, alla "Bibione Half Marathon", ottimo terzo posto assoluto per Paul Tiongik con il tempo di 1h03'48''; in Val d'Orcia, al "Giro a tappe della Val d'Orcia", ottima vittoria di categoria per Claudio Simi