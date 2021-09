Sport



Big match al Nardini per il ritorno di Coppa tra Castelnuovo e River Pieve

sabato, 25 settembre 2021, 11:06

di simone pierotti

Esordio davanti al proprio pubblico per il Castelnuovo che domani, domenica 26 settembre, alle 15, attende il River Pieve per il match di ritorno di Coppa Italia. Obiettivo ribaltare la sconfitta di misura (0-1) rimediata al Nobili di Piazza al Serchio. Lo scorso anno l’impresa riuscì agli uomini di Michele Biggeri grazie ad una prima ora di gioco spumeggiante: quest’anno ci riprovano ma non sarà agevole alla luce delle assenze. In particolare mancherà metà del reparto difensivo, dopo le espulsioni di domenica scorsa che priveranno il Castelnuovo di Riccardo Biagioni e Francesco Inglese, assenze che si sommano a quella, ormai consolidata, di Diego Pieroni. Out anche Thomas Morelli, uscito per infortunio nella stessa occasione. Nota positiva, il rientro di Lorenzo Biagioni dopo aver scontato la giornata di squalifica. Fuori per il River uno dei tanti ex di turno, Endri Leshi.



Usciti, intanto, i calendari dei vari tornei a carattere regionale che vedono il Castelnuovo impegnato con la squadra femminile, la juniores e gli allievi, ieri sera purtroppo eliminati ai quarti di finale del Settembre Lucchese.



La società, in questo periodo, è particolarmente attiva e sta lavorando, dietro alle quinte, a varie iniziative: tra queste, in settimana verrà lanciata la campagna abbonamenti che, come da tradizione, riserverà una scontistica particolare ai tifosi più affezionati; inoltre, nell’ambito del rapporto di affiliazione con la società di Serie A dell’Empoli, domani un nutrito gruppo di quasi cento tesserati e accompagnatori dell’U.S. Castelnuovo sarà ospitato sulle tribune del Castellani per assistere all’incontro della massima serie tra l’Empoli e il Bologna.