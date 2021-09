Sport



Buona partenza in Coppa per il Pieve Fosciana: Lammari al tappeto

domenica, 19 settembre 2021, 21:11

di michele masotti

Pieve Fosciana: Regoli, Lucchesi (Turri), Davide Cavani, Barsotti, Petrazzini, Pieri, Babboni, Parmigiani (Davide Dini), Bosi (Bonini), Remaschi (Cristiani) e Corrado Dini (Bachini) A disposizione: Tocchini, Giusti, Matteo Cavani e Teani Allenatore: Biagioni

Lammari: Scatena, Berruti, Dianda, Chetoni, Bonini, Borelli, Paolini, Orazi (Casini), Biggi, Morelli e Bacci A disposizione: Decanini, Sheta, Burgalassi, Lacedra, Picchi, Zaffora, Dinelli e Antonelli Allenatore: Donatello Minichilli

Arbitro: Maranchelli di Pisa (Assistenti Veli e Nannipieri di Bari)

Marcatori: 4’ su rigore e 70’ Remaschi, 57’Bacci su rigore e 68’Barsotti

Note: Ammonito Lucchesi. Al 52’Remaschi ha sbagliato un calcio di rigore

Il Pieve Fosciana archivia una due giorni turbolenta, culminata con l’avvicendamento in panchina tra Francesco Fiori e Riccardo Contadini (quest’oggi presente in tribuna poiché il tesseramento non è partito in tempo nda), con una convincente vittoria sul Lammari nel match d’esordio del gironcino di Coppa Italia. Il 3-1 finale, maturato definitivamente a cavallo tra il 68’ e il 70’, regalano al nuovo tecnico la possibilità di lavorare per due settimane con i suoi nuovi giocatori, diversi dei quali ha già allenato, prima della sfida decisiva per il passaggio del turno in casa del Villa Basilica. Non poteva esserci maniera migliore per iniziare la stagione 2021-2022, quella che si spera possa essere quella della ripartenza per il calcio dilettantistico.

Petrazzini, Davide Cavani e Parmigiani sono gli under schierati dal primo minuto dai biancorossi, schierati sul terreno del “Nardini” di Castelnuovo con un 4-2-3-1 dove Bosi agisce da riferimento offensivo con Remaschi, Corrado Dini e Parmigiani a supporto. Out tra le fila dei locali elementi importanti come Barsanti e Giusti. Le “anatre” lucchesi, come tipico della politica societaria, puntando sulla linea verde. Son ben sette le quote lanciate dal primo minuto da mister Minichilli che si affida all’esperienza degli intramontabili Borelli e Daniele Biggi. Nemmeno il tempo di iniziare le ostilità che i locali sbloccano il risultato. Fa tutto Remaschi, abile dapprima a procurarsi un penalty per poi trasformarlo con freddezza. Decisamente più intraprendente il Pieve Fosciana che controlla agilmente la manovra a centrocampo. Intorno alla mezzora la bandierina di Veli ferma Corrado Dini, ormai prossimo a trovarsi a tu per tu con Scatena. Per attendere un segnale del Lammari bisogna attendere il 38’ con Regoli che fa buona guardia sul tentativo dell’ex River Pieve Morelli.

La ripresa inizia nello stesso modo, ossia con i biancorossi che ottengono un calcio di rigore. Questa volta, però, Scatena ipnotizza Remaschi e lascia in partita un Lammari che fatica a scuotersi. Il terzo rigore della giornata decretato da Maranchelli viene fischiato a favore degli ospiti per un atterramento ai danni di Bacci. È lo stesso attaccante lucchese a ristabilire la parità dagli undici metri. Sempre da un calcio piazzato i padroni di casa riescono a trovare il nuovo vantaggio grazie ad una punizione dello specialista Barsotti. Al 70’Remaschi suggella il suo pomeriggio da applausi con un gran tiro dalla distanza, facendo calare il sipario sul match con venti minuti di anticipo.