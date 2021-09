Sport



Cefa Basket, amatori in cerca di rinforzi

sabato, 11 settembre 2021, 12:17

Il basket amatoriale è pronto a ripartire. La Uisp ha ufficializzato l’avvio dei campionati tra fine ottobre ed inizio novembre, così anche il Cefa Basket Amatori di Castelnuovo di Garfagnana ha iniziato a programmare l’attesa ripartenza dopo lo stop forzato del marzo 2020.



La squadra è una delle più longeve del mondo Uisp della palla a spicchi con ben 23 stagioni alle spalle con un palmares importante: una vittoria in Coppa Primavera, un quarto posto in Coppa Italia e tante finali come quella per il titolo assoluto, altre due di Coppa Primavera ed una di Coppa Toscana.



Lo stop forzato ha inciso sulla rosa della squadra e così ecco la decisione di lanciare un appello per cercare nuovi giocatori da inserire nel roster. «Stiamo contattando diversi ex giocatori delle giovanili del Cefa – dicono i responsabili della squadra – ma le nostre porte sono aperte a tutti gli appassionati che vogliano provare l’avventura di un campionato amatoriale».



Per ricevere informazioni e proporsi è possibile scrivere alla mail amatoricefabasket@libero.it