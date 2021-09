Sport



Emiliano Galli e Giacomo Menchetti sul tetto di San Pellegrini in Alpe

martedì, 28 settembre 2021, 20:07

Emiliano Galli, 43 anni di Colle di Compito e Giacomo Menchetti, 38 anni di Cascine di Buti: una coppia indissolubile per amicizia e per passione sportiva, anche il lavoro li accomuna, tutti e due professionisti in aziende di moda.

Sportivi poliedrici: dal calcio al golf alla thaybox ,all’ mma passando dallo sci all’alpinismo al paracadutismo sportivo sino a quello più estremo il base jumping.

"Amanti dell’avventura e delle lunghe distanze sia in bici da corsa che in Mtb - racconta Emiliano Galli - questo ci ha portati a dare nuove interpretazioni alle sfide sulle 2 ruote, per arrivare con il tempo a scoprire la bici nella sua parte più faticosa e invisibile quella dell’ultracycling, che non pensa tanto alla potenza dei watt ma che assume invece più una forma introspettiva a tratti meditativa come inevitabilmente accade a chi pedala incessantemente per ore e giorni. La nostra filosofia non è competizione, ma è pura scoperta che nasce dall’idea del viaggio. Un viaggio interiore oltre che fisico, una lunga esplorazione in noi stessi, che porta a scoprire e superare gradino dopo gradino i propri limiti, per raggiungere traguardi prefissati. Per preparare certe prove serve passione e disciplina, i nostri allenamenti si possono descrivere in due numeri solo 4000 km ma con oltre 150 mila metri di dislivello positivo praticamente solo salita, con ogni clima ad ogni ora, il più delle volte partiamo di notte per abituare la mente alla privazione del sonno ma con gli occhi sempre puntati dritti ai nostri obiettivi. Insieme abbiamo all’attivo svariate esperienze nel mondo dell’everesting".

L’Everesting è un concept, una sfida in cui un ciclista è chiamato a scegliere una salita, quella che preferisce e la percorre ripetutamente fino a aggiungere gli 8 mila 848 metri di salita. L’impresa va compiuta in una sola volta, sempre sulla stessa strada. Una sfida fisica ma soprattutto mentale che richiede dedizione, concentrazione, allenamento e perseveranza.

EVERESTING SUL SANPELLEGRINO IN ALPE” RAMPEN”

"Reduci - interviene Giacomo Menchetti - due settimane prima da un’impresa estrema come il triplo everesting: quasi 900 km e 30000 d+ sulla salita del monte Serra da Buti in quasi 5 giorni, ci imponiamo per gioco un'altra sfida altrettanto ardua. Senza neanche dar tregua alle nostre gambe, dopo un everesting lunghissimo che ci ha portato nella hall of fame everesting cc tra i primi 8 al mondo, attualmente in italia solo altri due atleti avevano portato portato a termine questa impresa… ci siamo chiesti: perché non provare a farne uno cortissimo!? Spesso quando ci troviamo a fare queste “personal challenges” ci domandiamo: forse per raggiungere 8848 d+ una salita più corta è meglio di una più lunga, forse su una con maggiore pendenza la “fatica” finisce prima di una con meno pendenza?.. Dopo svariate esperienze sul campo “verticale” ci siamo accorti che quel numero a 4 cifre giri che lo rigiri da sempre 8848, non si scappa la fatica e’ sempre quella, cambiano pero’ i tempi di logistica a seconda della lunghezza: una salita lunga ma poco ripida richiede molte ore in sella perché’ servono piu’ km per accumulare i mt di dislivello richiesti,Una molto ripida accorcia i chilometri totali necessari, ma pedalare su pendenze proibitive presenta a sua volta tutto un altro ordine di problemi (compreso il fatto che più la salita è ripida e corta e più breve e veloce sarà la discesa da fare per tornare ogni volta indietro)".

"Dato che a noi piacciono le salite dalle medie estreme - conclude la coppia di amici - siamo andati a cercare proprio questa ultima opzione: così il 12 settembre abbiamo deciso di affrontare la Salita del Sanpelligrino in alpe “rampen” (tratto finale) conosciutissima amata e temuta da tutti i ciclisti. Questa fu per noi un campo di battaglia già affrontato nell agosto del 2019 partendo da Pieve Fosciana passando per Chiozza fino all'arrivo a 1530 mt slm sulla piazza della Chiesa dove ripetemmo per 10 volte quei lunghissimi 12,5 km per un totale di quasi 12000d+ guadagnandoci il nostro secondo everesting 10k".

Ci ha sempre affascinato - comincia il resoconto - quel tratto finale di 1,9km annoverato dalla Red Bull tra le salite più dure d’Europa, che inizia dal cartello 18% titolato sull asfalto “INIZIA LA RUMBA” (che sottolinea in parte la sua gravita’). Ecco! Proprio su quel tratto si da inizio al nostro obiettivo: raggiungere la quota dell’everest in appena 2 km scarsi con una pendenza media che sfiora il 14%. Queste avventure le iniziamo spesso la notte naturalmente, con un carico di stanchezza notevole essendo già in piedi dalle 5.30 e con una giornata di lavoro sulle spalle.

ARRIVIAMO IN MACCHINA SINO IN CIMA ALLA PIAZZA DA PACETTO, che usiamo come base per tutto l equipaggiamento vestiario cibo e luci. Alle 2.30 am fari accesi, gps attivato siamo pronti per iniziare affrontando la discesa, a quasi 1600 mt slm l’aria e’ fresca il termometro segna 6 gradi, la notte e’ suggestiva tra quelle montagne, ed il silenzio ti catapulta su un altro pianeta tra i suoni del bosco, gli ungulati dei lupi e cervi. Alle prime salite la gamba e’ fresca e con i rapporti piu morbidi si va su agili a velocita’ ridotta ma costante, sempre gestendo al massimo le energie (un qualsiasi dispendio sappiamo che lo pagheremo caro piu’ avanti) Arriva l’alba, la prima notte s’e’ lasciata dietro di noi e con lei la 5° ascesa, da li in poi anche la corona piu’ morbida del pacco pignoni inizia a farsi dura! Ed ecco che la brutalita’ della salita accentua il valore diabolico della sfida: impieghiamo circa 19 minuti in media per salirla, in sella dopo un po’ diventa doloroso star seduti perche’ si tende a scivolare indietro, i muscoli sono sempre al massimo della tensione, affrontiamo strappi verticali che vanno dal 20 al 24% punitivo, per poi scontrarsi con il muro finale degli ultimi 3 tornanti accatastati l’ uno sull’ altro, devastanti per le articolazioni e la schiena, se non gestiti correttamente… raggiunta la cima si fa subito inversione ed in 3 minuti di discesa, anch’ essa tremenda per spalle e mani, sempre a frenare, appena molli un attimo sembra di essere sulle montagne russe, la bici prende una velocita’ spaventosa, facendo attenzione sia agli animali nelle ore notturne, alle macchine che transitano, ed a non scivolare alle curve in frenata, raggiungiamo di nuovo la base per l’ennesima volta. Alle 9.

Del mattino siamo alla 10 ascesa, Questi pochissimi minuti di discesa non danno minimamente il tempo di recupero alla muscolatura perciò ad ogni salita la sensazione e’ quella di avere una mannaia che taglia un pezzo alla volta le gambe togliendoti sempre più forza ed irrigidendoti come un sasso. Giunti nel primo pomeriggio alla 17° salita con 4300 d+ e 60km, un forte temporale ci investe, le temperature scendono il vento fa perdere l’equilibrio, l’asfalto si fa scivoloso ,salire diventa veramente difficile, con le gambe provate non possiamo alzarci in piedi perché la pedalata perde aderenza la ruota sul posteriore slitta, decidiamo di continuare. Per 4 ore pedaliamo in queste condizioni sfavorevoli che dilatano a dismisura i nostri tempi, con le ginocchia che puntano facendo sentire le fitte alle rotule ed il sottosella dolorante sopra un asfalto che sembra un fiume, ci vuole tutta a discendere è un continuo scivolare rischiando di cadere, ma non vogliamo fermarci! perciò con cautela affrontiamo le difficoltà del caso.