Sport



Esordio vincente per Sabrina Moscardini al Rally di Casciana Terme

giovedì, 23 settembre 2021, 08:43

Un esordio nei rally ricco d'emozioni e dal risultato finale eclatante quello di Sabrina Moscardini neo navigatrice che proprio al Rally di Casciana Terme ha effettuato cogliendo la vittoria di classe affiancando l'esperto pilota Alessio Lucchesi su una MG ZR 105.

La navigatrice lucchese che aveva effettuato alcune stagioni fa il Corso Co-Piloti della Squadra Corse Città di Pisa e che ha dovuto più volte imandare il suo debutto anche per la pandemia, è finalmente riuscita a mettersi casco e tuta in occasione del Rally di Casciana Terme e quindi cimentarsi in un rally. "Era da alcuni anni che aspettavo questo momento" Ha detto la Moscardini all'arrivo ed ha proseguito "ci sono riuscita e devo ringraziare Pietro Checchi , Della Maggiora Alfonso , Stefano Salotti che mi hanno supportato prima e durante la gara e Alessio Lucchesi, il mio pilota, che oltre a permettervi di vincere, mi ha insegnato tante cose e mi ha fatto sentire a mio agio fin dai primi metri permettendomi di prendete confidenza in questo nuovo ruolo."

Ma oltre il risultato finale che ha reso il week end ancor più soddisfacente, l'aver concluso una gara così complessa ed in condizioni meteo instabili dove in una stessa prova speciale il manto stradale passava da completamente asciutto a bagnato ha permesso a Sabrina Moscardini di effettuare un'esperienza unica pari ad un'intera stagione.

Il duo Lucchesi-Moscardini ha preso la testa della propria classe dalla prima prova speciale e non ha mai più mollato la presa amministrando il vantaggio accumulato nella prima parte di gara cogliendo addirittura la trentaseiesima piazza assoluta.

Un esordio soddisfacente per Sabrina Moscardini che probabilmente potrà mettere a frutto l'esperienza del Rally di Casciana Terme partecipando entro fine dell'anno a qualche altra gara su cui sta lavorando con il suo staff.