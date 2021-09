Sport



Fabio Vergamini vince la quinta edizione della 'Biella Classic'

mercoledì, 22 settembre 2021, 14:56

Fabio Vergamini, navigato da Anna Maria Fabrizi, vincendo il 18 settembre sulla Ferrari 488 gtb la quinta edizione della Biella Classic, si è portato al secondo posto del campionato italiano regolarità auto moderne, giunto ad un solo turno dal termine. Stessa posizione nella classifica dei navigatori per Anna Maria Fabrizi. La partecipazione dell'equipaggio all'ultima gara, che si disputerà a Pordenone il 16 ottobre, sarà però molto improbabile in quanto si svolge in concomitanza con la Targa Florio alla quale Fabio Vergamini e la sua navigatrice difficilmente rinunceranno.