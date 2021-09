Sport



Garfagnana Golf, concluse le gare del campionato sociale

mercoledì, 8 settembre 2021, 17:51

Con il week-end del 4/5 settembre si sono concluse le gare del campionato sociale 2021, ed ora, stilata la classifica del Lordo, i migliori otto giocatori saranno inseriti in un tabellone a eliminazione diretta con incontri match-play, e alla fine ne resterà soltanto uno, il campione sociale 2021.

Entrando, ancor più nello specifico, nella scorsa gara, il trofeo "NonSoloPesce" è stato già premonitore nel nome, perchè oltre a pesce è stato puro golf. E Stefano Dini ne ha dato conferma imponendosi nella classifica del Lordo. Un nutrito gruppo di golfisti si sono contesi il gradino più alto del podio in Prima Categoria, tutti col medesimo risultato ma ne hanno avuto la meglio soltanto Daniele Biagioni, primo, e Salotti Denio, secondo, grazie alle loro migliori ultime nove buche. Altro sudato podio, in Seconda Categoria, dove Fabio Romei riesce a primeggiare su Lorenzo Nardini soltanto grazie al miglior score delle ultime buche. In Terza Categoria domina un promettente Roberto Orsi, con 55 colpi, su un altrettanto Antonio Benedetti. Corona di alloro per Rodolfo Lombardi, primo Senior, sempre più affamato di podi.

Il prossimo weekend il Golf Club Garfagnana farà da sfondo al trofeo Nazionale Black Jack della Cristianevents, dove i vincitori si scontreranno nella finale nazionale il prossimo ottobre.

E... last but not least, da ricordare l'ennesima vittoria del nostro Mike, all'anagrafe Michael Roberto Salotti, giovedì 2 settembre sul percorso del Cosmopolitan Golf & Country Club domina la classifica del Lordo con un, non abbiamo più aggettivi, memorabile, 33 punti stableford