GhiviBorgo eliminato dalla Coppa Italia: a Forte dei Marmi decide l’ex Di Paola

mercoledì, 22 settembre 2021, 18:47

di michele masotti

1-0

Real Forte Querceta: Citti, Tommaso Ricci, Della Pina, Amico (46’Lazzarini), Contipelli, Bechini (46’Maccabruni), Meucci (74’Filippo Ricci), Lazzoni (64’Bartolini), Di Paola, Islamaj e Ballani (47’Pegollo) A disposizione: Adornato, Bartolini, Aquilante, Gargani e Boselli Allenatore: Vitaliano Bonuccelli

GhivizzanoBorgo: Nucci, Giulianelli (52’Bachini), Baggiani, Romani, Pazzaglia, Sorbo (67’Lischi), Tragni (57’Monacizzo), Ghini (75’Belluomini), Frateschi, Nottoli (64’Aloia) e Fantini A disposizione: Calu, Campani, Riccioni e Velani Allenatore: Alessio Bifini

Arbitro: Della Monica di La Spezia (Assistenti Foresti di Bergamo e Pampaloni di La Spezia)

Marcatore: 72’Di Paola

Note: Ammoniti Di Paola e Bechini

La sfida tra le due deluse della prima giornata di campionato se la aggiudicano i padroni di casa del Real Forte Querceta, qualificatosi al secondo turno di Coppa Italia ai danni del GhiviBorgo. Seconda sconfitta in altrettanti match ufficiali per i “colchoneros” della Media Valle, quest’oggi scesi in campo con una formazione rimaneggiata in nome del turnover. Di contro i locali, anch’essi usciti domenica scorsa con le ossa rotte per mano del forte Ravenna, immettono ulteriore benzina nel serbatoio del morale in vista di una seconda giornata che li vedrà di scena sul campo della matricola parmense del Borgo S. Donino.

Il GhiviBorgo era arrivato al “Necchi Balloni” senza gli ex Sestri Levante Grea e bomber Marquez, imbottendo, così come del resto hanno fatto i rivali odierni, l’undici titolare di quote, esplicito segnale di come la competizione non fosse al centro dei pensieri di mister Bifini. Minuti nelle gambe per il versiliese Sorbo, che domenica guiderà la difesa biancorossa alla luce della squalifica del sopracitato Grea, l’altro squalificato Ghini, appiedato dal giudice sportivo per due turni, e il fantasista Nottoli. Con il 4-3-1-2, modulo adottato anche dagli ospiti, il “condor” Vitaliano Bonuccelli ha schierato dal primo minuto gli ex Citti e Di Paola, anche lui espulso nella prima giornata di campionato, mentre il terzo Bartolini ha iniziato la contesa dalla panchina.

In un match senza grossi acuti, a fare la differenza ci ha pensato, quando ormai mancavano venti minuti allo spettro degli indesiderati supplementari, un guizzo del sempreverde Di Paola che non ha lasciato scampo al giovane Nucci. GhiviBorgo out, dunque, dalla Coppa Italia senza troppi drammi. Domenica i biancorossi saranno attesi dalla difficile trasferta di Lentigione, corsaro al debutto in quel di Seravezza, contro una delle outsider di questo girone D. Servirà una prestazione con i controfiocchi per tornare a casa con un risultato positivo.