Gp Apuane, Checcacci e Cevasco d’oro a Prato

lunedì, 20 settembre 2021, 09:50

Weekend all'insegna dello sport, non solo agonistico, quello appena trascorso, con il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde protagonista non solo nelle posizioni di vertice classifica. Sabato 18 settembre, al rinnovato impianto sportivo di Lucca "Moreno Martini", e' andata in scena l'edizione annuale della "10 x 1h", manifestazione a scopo benefico che prevede dieci atleti per squadra, con partenza ogni ora di un rappresentante i cui chilometri percorsi vengano sommati a quelli dei propri compagni di staffetta: la squadra del presidente Graziano Poli ha schierato due rappresentanze, per un totale quindi di ben venti concorrenti, regalando per altro le prime due posizioni per chilometri percorsi. Passando alle competizioni, sempre Sabato a Parma, buon esordio per Simone Carlini al "Ultratrail Corniglio" sulla distanza di 62 km; domenica 19 settembre, a Prato, alla "Sgambettata Medicea", ottimi ori di categoria per Lorenzo Checcacci e Claudio Cevasco, argento di categoria per Gianfranco Ciccone e ottima prova per Marco Sagramoni (6 assoluto); a San Martino di Castrozza, alla "Rosetta Verticale Trail Run", buona prova per Francesco Frediani; a Modena, alla "San Donnino Ten", buon rientro alle competizioni per Paolo Turroni.