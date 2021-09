Sport



Grande successo per il ‘Memorial Sandro Giannasi’: il calcio riparte dai più piccoli

lunedì, 27 settembre 2021, 18:30

di simone pierotti

Prima edizione del Memorial “Sandro Giannasi”, organizzata dall’U.S. Castelnuovo Garfagnana per ricordare una figura che ha dato la vita per la crescita e lo sviluppo del calcio giovanile nel capoluogo. E’ proprio dalle parole del presidente gialloblu Dino Dini che vale la pena iniziare: “Trovare le parole giuste per descrivere questa fantastica giornata è veramente difficile, io credo che nulla di più delle emozioni che i tanti ragazzi/ragazze hanno trasmesso ad ognuno di noi, possa descrivere questo fantastico memorial! Ovviamente il mio ruolo di presidente della società organizzatrice mi impone di trovare parole per provare a descrivere l’evento e ringraziare i partecipanti”.

Una giornata di sport e socializzazione che ha visto protagonisti i più piccoli dato che il torneo era riservato alle categorie dei Primi calci, anni 2013 e 2014. Sono state sette le formazioni allestite: il Castelnuovo con ben tre squadre, una delle quali con gli allievi della sede decentrata di Gallicano, il Pieve Fosciana con due squadre, il Valle di Ottavo e il Ghiviborgo. Una sorta di grande festa del calcio della Valle del Serchio che ha visto susseguirsi, senza sosta per tutto il pomeriggio, tante mini sfide e tanti giochi di abilità, previsti dai regolamenti federali, sul prato del Nardini.

Alla fine nessun vincitore, anzi tanti vincitori: tutti i bimbi scesi in campo lo sono stati, dando un segnale di entusiasmo e di ripartenza, un messaggio ben preciso alla vita e allo sport.

Ad onorare il ricordo dell’amico Sandro, sono intervenuti l’amico Gianfranco Guidi, il quale, proprio insieme a Sandro e ad altri pionieri (Sandro Gheri, Pierfraco Tardelli, Vincenzo Bracaloni) nel lontano 1986 costituirono il C.A.S. oggi assorbito dalla Scuola Calcio.

Molto emozionante è stato il ricordo che Gianfranco Guidi ha dedicato all’amico Sandro, ricordando una parte delle tante “avventure” e difficoltà affrontate e risolte insieme, bellissime e profonde sono state le sue parole finali “cari genitori, vedere i vostri ragazzi oggi in campo, mi ha dato modo di rivedere in mezzo a loro, il mio amico Sandro!”.

Presenti anche i figli di Giannasi, Lucia e Nicola, che hanno consegnato un simbolico riconoscimento a tutte le squadre.

Il presidente del Castelnuovo Dino Dini ci tiene a ringraziare tutti per la riuscita della splendida giornata: “Oltre alle persone già citate, un immenso grazie va obbligatoriamente a Flavio Bechelli, nostro fido istruttore già da diverse stagioni e ideatore di questo fantastico evento, grazie Flavio! L’occasione ci è gradita anche per ringraziare la società A.S.D. Gallicano, nella persona del suo Presidente Egidio Nardini e dei suoi collaboratori, la quale è riuscita a riportare a Gallicano la nostra Scuola Calcio, che da questa stagione riparte con molto entusiasmo e voglia di far bene; oggi la squadra di Gallicano era presente, con al seguito un bel numero di genitori/accompagnatori a fargli tifo. In ultimo, ma non perché meno importanti, un ringraziamento doveroso va anche a tutti i volontari e collaboratori che hanno prestato il proprio tempo per l’organizzazione di questo bellissimo Memorial”.

Come detto sopra, tutti vincitori anche se il presidente Dini conclude con un inciso: “L’unica cosa che dispiace e’ leggere sui social, dopo essere stati avvisati da altri, che “qualcuno” si è autoproclamato vincitore del memorial, quando di fatto non esisteva la classifica!..comunque nessun problema, comprendo, ma non condivido, che per cercare di accaparrarsi iscritti, ogni occasione sia buona!”.