Guerrucci (Orecchiella) terzo alla "Montanaro Trail"

lunedì, 20 settembre 2021, 22:09

Si è conclusa con il record di iscrizioni e partecipanti la 8^ edizione del "Montanaro Trail La24 e Nordic Walking".



Lo staff del Montanaro Trail, ente organizzatore della manifestazione, ringrazia tutti i partecipanti che, su un terreno reso difficile dalle avverse condizioni meteo, hanno dato vita ad una gara avvincente. Di corsa attraverso i boschi, su fino ai crinali dell’Appennino Tosco-Emiliano, immerso nella natura. La manifestazione ha avuto il patrocinio dei comuni di Abetone-Cutigliano, Sambuca Pistoiese e San Marcello-Pitiglio, con l’organizzazioone dello Sci Club Montagna Pistoiese e la collaborazione tecnica della Asdc Silvano Fedi Pistoia.

La vittoria assoluta uomini è andata all’aretino Daniele Brezzi (Trail Running Project Castiglion Fiorentino) che conclude in 2ore33’17’’, con un vantaggio di 1’42” su Emanuele Quercioli (Polisportiva Murri Ellera); al terzo posto distante di 6’36 si classifica Marco Guerrucci (Orecchiella Garfagnana), al quarto posto Daniele Rossi (Orecchiella Garfagnana) e quinto Glauko Meoni (Aurora Montale).

Matteo Moncelli (Artemisia Apd) si aggiudica la categoria veterani uomini che termina la gara in 2ore52’02’’ e precede Claudio Casalini (Atletica Marciatori Mugello); terzo si classifica Giulio Simi (Amici della Marcia Massarosa).

Il garfagnino Gino Pannocchi (Orecchiella Garfagnana) si impone nella categoria veterani argento uomini in 3ore13’00”, seconda posizione per Claudio Gori (Silvano Fedi Pistoia) e terza gradino del podio per Moreno Sbaragli (Silvano Fedi Pistoia).

Carlo Matulli (Silvano Fedi Pistoia) fa sua la gara dei veterani oro concludendo in 4ore31’29’’

Nella categoria donne assolute è stata la montecatinese Jessica Perna (Montecatini Marathon), che percorre la distanza della gara in 3’17’00’’, al secondo posto Simona Rossi (Trail Running Project) e terza Ilaria Tedesco (La Galla Pontedera Atletica), quarto posto per Olga Lepyokhina (Atletica Futura) e quinta Rosa Giugliano (Banda dei Malandrini Prato).

Nelle donne veterane si aggiudica la gara la pistoiese Sandra Bartoli (Silvano Fedi Pistoia) in 4ore 11’00 con il secondo posto per Suzana Zitko (Servival Trail Running) e il terzo per Raffaella Esposito (1° Pizza e Bike).