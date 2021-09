Il Castelnuovo lancia la campagna abbonamenti: prezzi agevolati e promozione per i giovani

Altri articoli in Sport

martedì, 28 settembre 2021, 20:07

Emiliano Galli, 43 anni di Colle di Compito e Giacomo Menchetti, 38 anni di Cascine di Buti: una coppia indissolubile per amicizia e per passione sportiva, anche il lavoro li accomuna, tutti e due professionisti in aziende di moda

lunedì, 27 settembre 2021, 19:12

Nella giornata di ieri si è disputata la Coppa Toscana di seconda categoria, in attesa dell'inizio del campionato che avverrà domenica 3 ottobre

lunedì, 27 settembre 2021, 18:30

Prima edizione del Memorial “Sandro Giannasi”, organizzata dall’U.S. Castelnuovo Garfagnana per ricordare una figura che ha dato la vita per la crescita e lo sviluppo del calcio giovanile nel capoluogo

lunedì, 27 settembre 2021, 11:11

Altro weekend denso di appuntamenti e risultati brillanti per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. Partendo da sabato 25 settembre, a Lucca, al tradizionale evento di settembre della "Staffetta del Pioppino"

lunedì, 27 settembre 2021, 11:00

Ancora un successo per la 45^ edizione della "Passeggiata Panoramica" che la Podistica Quarrata ha organizzato a Quarrata (Pistoia) dopo lo stop dello scorso anno a causa del Covid 19

domenica, 26 settembre 2021, 19:41

Il derby di Coppa tra Castelnuovo e River Pieve vivrà un inedito “terzo tempo” … lungo dodici minuti più recupero! Foto