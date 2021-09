Sport



Satti e Ridolfi (Orecchiella) fanno loro la 'Passeggiata Panoramica'

lunedì, 27 settembre 2021, 11:00

Ancora un successo per la 45^ edizione della "Passeggiata Panoramica" che la Podistica Quarrata ha organizzato a Quarrata (Pistoia) dopo lo stop dello scorso anno a causa del Covid 19. La manifestazione si è svolta sulla distanza di km 15,800 (competitivi) lungo le colline antistanti la città del mobile, mentre per i partecipanti alla ludico-motoria erano a disposizione tre percorsi sulla distanza di km 2-7 e 15,800.



Vittoria assoluta maschile per il garfagnino Fabrizio Ridolfi (Orecchiella Garfagnana) che compie la distanza in 59’08 e precede di 10’’ Andrea Maggini (Atletica Vinci) e di 12” Andrea Alberti (Atletica Alta Toscana Massa); quarto posto per Filippo Bianchi (Il Ponte Scandicci) e quinto Roberto Fani (I Risubbiani Prato).



Alessandro Calzolari (La Galla Pontedera Atletica) ottiene il primo posto nella categoria veterani maschili concludendo in 1ora01’22’’, il secondo posto va a Lorenzo Checcucci (Alpi Apuane) e terzo Franco Bartelloni (Orecchiella Garfagnana).



Nei veterani argento uomini il successo arride a Giusepppe Vurro (Le Panche Castelquarto Firenze) in 1ora11’15” ,il posto d’onore per Aurelio Sisi (Uisp) e terzo Roberto Mei (Silvano Fedi Pistoia).



La categoria veterani oro maschili solo due i concorrenti e il migliore è stato il pratese Mario Ceccarelli (Polisportiva Rodolfo Boschi Prato) che conclude la gara in 1ora50’41’’ davanti a Angiolo Carlo Zampini (Individuale).



Nella categoria assoluta femminile si aggiudica la gara Francesca Satti (Orecchiella Garfagnana) in 1ora07’50’’ e precede di 3’31’’ l’empolese Martina Mantelli (Toscana Atletica Empoli) e di 4’41’’ ,Elisa Dami (Silvano Fedi Pistoia); conclude al quarto posto Bernadita Salas Palma Andrea (Orecchiella Garfagnana) e quinto posto per Denise Cavallini (Gruppo Sportivo Lammari). Silvia Sicuranza (Isolotto Apd Firenze) sale sul podio più alto nella categoria donne veterani, terminando la gara in 1ora31’38’’, secondo gradino per Annunziata Izzo (Montecatini Marathon) e al terzo sale Carla Brunella Bicchi (Polisportiva Rodolfo Boschi Boschi Prato).