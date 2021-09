Sport



Il Parco brilla in Umbria e a Lucca alla ‘Staffetta del Pioppino’

lunedì, 27 settembre 2021, 11:11

Altro weekend denso di appuntamenti e risultati brillanti per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. Partendo da sabato 25 settembre, a Lucca, al tradizionale evento di settembre della "Staffetta del Pioppino", sono state schierate ben 13 staffette: la vittoria assoluta e' andata al terzetto formato da Matteo Coturri - Paolo Turroni - Mohamed El Quardy e ottimi risultati di categoria sono arrivati con l'oro per Isabella Cornelli - Erica Togneri - Lorena Meroni, Marco Rossi - Giacomo Verona - Andrea Giovannelli, Paola Lazzini - Francesca Tesconi - Amanda Franchi e Lorenzo Checcacci - Luca Biagi - Daniele Rubino, l'argento di Siliano Antonini - Massimiliano Frandi - Giuseppe Tomaselli, Luciano Bianchi - Marco Osimanti - Nello Domenicali e ottime prove per Alessandro Berlucchi - Juri Mazzei - Marco Bonacchi, Mariano Bardare - Davide Ferrini - Mimmo Marino, Nicola Vanni - Riccardo Picchi - Adriano Mattei, Fabio Belletti - Ludmillo Dal Lago - Marco Mattei, Andrea Pardini - Manuel Tilocca - Gianfranco De Sanctis, Michelangelo Fanani - Francesco Frediani - Andrea Massari; a Siena, al "Tuscany Crossing" (gara di 103 km), ottime prove per Mirco Toma (16 assoluto) e Giulia Bordina; a Milano, al meeting in pista "Athletic Elite", belle prove sui 5000 metri per Omar Bouamer e Lorenzo Brunier, rispettivamente in 14'14''66 e 14'52''89 (proprio personale sulla distanza); domenica 26 settembre, ad Arezzo, alla "Mezzamaratona Citta' di Arezzo", ottimo quinto posto assoluto per Paul Tiongik e, nella stessa manifestazione ma per il campionato italiano master sulla distanza, ottime prove per Rocco Cupolo (7 categoria SM60) ed Enzo Russo (16 categoria SM65); a Levico Terme, nella 30 km locale, buona prova per Luca Salotti in preparazione della maratona di New York del mese di Novembre; a Firenze, alla "Rignano Running", buona prova per Manuel Tilocca dopo l'impegno del giorno precedente alla Staffetta del Pioppino a Lucca; a Ferrara, alla "Ferrara 10k", ottimo rientro di Giorgio Scialabba che ha conquistato il secondo posto assoluto; a Pistoia, alla "Passeggiata Panoramica", ottimi argenti di categoria per Lorenzo Checcacci e Barbara Casaioli e buone prove per Marco Bonacchi (7 assoluto), Federico Gonfiantini e Carmine Tommaselli; al "Giro dell'Umbria", gara a tappe iniziata Venerdi' 24 Settembre e terminata Domenica 26 Settembre, belle prove per Daniele Sandroni, Roberto Ria e Claudio Simi, rispettivamente primo e secondi di categoria