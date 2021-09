Sport



Il River Pieve vince un derby emozionante, ma il Castelnuovo convince

domenica, 19 settembre 2021, 21:07

di simone pierotti

1-0

RIVER PIEVE: Tonarelli, Ramacciotti, Filippi (31’ s.t. Farglia), Byaze, Leshi, Fontana (23’ s.t. Centoni), Satti, Cecchini, Petracci (32’ s.t. Petretti), Pieretti (10’ s.t. Rocchiccioli), Maggi (23’ s.t. Morelli A) A disp: Rossi, Tardelli, Longhi, Ferri All.: Micchi

CASTELNUOVO: Pili, Bacci, Morelli T (30’ s.t. Telloli), Galletti (10’ s.t. Orsetti), Biagioni, Inglese, Casci, Marganti (20’ s.t. Valiensi), Galloni (25’ s.t. Ghafouri), Piacentini, El Hadoui A disp: Frugoli, Magera, Lucchesini, Gheri, Bucsa All.: Biggeri

Arbitro: Masi di Pontedera

Marcatori: 18’ s.t. Cecchini

Note: espulsi al 36’ p.t. Biagioni, al 16’ s.t. Inglese, al 35’ s.t. Leshi. Ammoniti Bacci, Galletti, Ghafouri

Piazza al Serchio: Tra River Pieve e Castelnuovo è stato derby vero, in cui non sono mancate le emozioni e gli spunti di cronaca. Siamo appena agli inizi di stagione e la Coppa serve ad oliare i meccanismi in attesa di giocare per i punti “reali” ma le squadre giocano a buoni ritmi e regalano una partita piacevole al buon pubblico accorso sulle tribune del “Nobili”. Primo tempo equilibrato ma con gli ospiti leggermente superiori “ai punti”. L’inerzia del match sembra cambiare a cavallo tra le due frazioni di gioco con le espulsioni, prima di Biagioni per un intervento da ultimo uomo, poi di Inglese per doppia ammonizione: il River Pieve approfitta della doppia superiorità numerica subito trovando il gol del vantaggio ma poi cala alla distanza e, dopo l’espulsione di Leshi, il Castelnuovo sfiora il pareggio per ben tre volte. I giochi restano comunque aperti, tutto rimandato al return match allo stadio Nardini domenica prossima.

Inizio con brivido per un colpo alla testa rimediato da Biagioni che resta a terra per alcuni minuti ma, da guerriero d’altri tempi, recupera e rimane in campo. Al 13’ primo squillo dell’incontro grazie a Marganti che conclude un’azione solitaria con un tiro dal limite parato da Tonarelli. Al 14’ replica Petracci con una conclusione alta. Al 25’ bella azione di Casci sulla destra, palla nel mezzo respinta dalla difesa, al limite dell’area riprende Piacentini che calcia in porta debolmente e il portiere blocca a terra. Al 25’ incursione di Bacci sulla destra e tiro di controbalzo che sorvola la traversa. Al 36’ il primo episodio decisivo: Petracci viene lanciato per vie centrali, la difesa sembra sorpresa, Biagioni taglia la strada all’attaccante e viene espulso dall’arbitro. Al 40’ River Pieve pericoloso con Maggi che calcia da buona posizione ma trova Pili molto attento.

Il secondo tempo vede l’inizio arrembante dei padroni di casa: al 9’ bella parata di istinto di Pili su una girata di testa di Fontana. All’11 altra ghiotta occasione per il River con Maggi che viene anticipato sotto porta. Al 16’ secondo cartellino giallo per Inglese che lascia il Castelnuovo in nove uomini. Le sorti del match sembrano pendere in favore dei locali che sulla successiva punizione passano in vantaggio grazie al colpo di testa di Cecchini sotto porta. I gialloblu si assestano e non sbandano, nonostante la doppia inferiorità numerica. Il River in effetti non crea più occasioni anzi sono gli ospiti a salire in cattedra, dopo l’espulsione per doppia ammonizione di Leshi. Inizia lo show di El Hadoui che al 38’ costruisce una splendida azione che lo porta in porta davanti al portiere ma spara centralmente e Tonarelli respinge. Un minuto dopo lo stesso El Hadoui calcia dai trenta metri trovando una traiettoria beffarda che solo un grande Tonarelli sventa sopra la traversa. Al 45’ altra occasione per il Castelnuovo: Orsetti pesca Ghafouri solo in mezzo all’area, girata al volo ma palla alle stelle. Finisce qua, tutto rinviato alla partita di ritorno.