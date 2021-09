Sport



La crisi dello sport amatoriale: il calcio non riparte, il basket lancia appelli

domenica, 12 settembre 2021, 13:20

di simone pierotti

Dopo un anno e mezzo di stop (più o meno continuo) lo sport di base è ripartito con protocolli nuovi ma problematiche vecchie o meglio recenti, quelli derivanti dalla gestione dell’emergenza covid. Per quanto riguarda gli sport individuali il movimento non si è praticamente mai fermato ma ha subito un grosso ridimensionamento e solamente ora la situazione sta tornando alla normalità. Maggiori sono le difficoltà, come è facile intuire, per gli sport di squadra. In Valle del Serchio il calcio la fa da padrone ma il covid ha lasciato pesanti strascichi: a livello dilettantistico è saltata la società dei Diavoli Neri Gorfigliano, per il resto il movimento, anche giovanile, si è rimesso in moto, con numeri crescenti rispetto all’ultima (zoppa) stagione.

Addirittura si sono aggiunte due nuove società ai campionati federali, Baston Villa e Amatori Cascio ma a pagare dazio è stato il movimento amatoriale della Garfagnana. Troppo duro e complesso ripartire dopo un’intera stagione, la 2020/2021, senza calcio, ma anche quella precedente interrotta a metà, la 2019/2020. Così il campionato U.I.S.P. della Garfagnana non riparte: sono ormai un lontano ricordo le storiche ed affollatissime finali allo stadio “Nardini” di Castelnuovo, riempito fino all’inverosimile di pubblico e passione, con derby campali e acerrimi.

Emblematico il comunicato apparso sulla pagina ufficiale del Capriola Poggio, una delle società più importanti del campionato: “Comunichiamo con dispiacere che non parteciperemo al campionato. Riteniamo che i protocolli ancora in vigore non siano applicabili. Ci sono troppe responsabilità e poiché riteniamo che il calcio a questi livelli sia aggregazione condivisione oltre che un divertimento e se tutte queste cose vengono meno è per noi giusto fermarsi”. Stesso annuncio per la Villetta calcio, fermi anche gli United Colours. Troppe complicazioni e problematiche legate all’applicazione dei protocolli sanitari, come la quarantena. Non tutti si fermano, come detto Baston Villa e Cascio giocheranno in Figc, mentre il Cerretoli torna nel campionato Aics. Altre società seguiranno quest’ultimo esempio ma alcune società hanno scelto di restare ferme.

Qualche problema sembra attraversare la squadra amatoriale di basket Cefa Castelnuovo che, dopo 23 stagioni ininterrotte, sta stringendo i ranghi per allestire una rosa adeguata a ripartire. Per la cronaca l’ultimo allenamento ufficiale si è svolto nel lontano 27 febbraio 2020 e, da allora, il “mondo” Cefa è cambiato: c’è chi non proseguirà per ragioni familiari o lavorative, chi si è trasferito, chi semplicemente è “invecchiato” e gli acciacchi dell’inattività sono divenuti insormontabili. C’è poi lo spettro “quarantena” da covid che spaventa chi lavora in proprio. La società, o meglio questo gruppo di amici, è deciso a proseguire l’avventura ed ha promosso una campagna promozionale sui social e sulla stampa, per cercare nuovi (o vecchi) giocatori.