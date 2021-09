Nubifragio sul Nardini: derby sospeso con il River avanti 2-0

Altri articoli in Sport

domenica, 26 settembre 2021, 19:24

Sul difficile sintetico di Lentigione, il GhivizzanoBorgo incassa in rimonta la terza sconfitta in altrettanti impegni ufficiali. In casa dei “colchoneros” della Media Valle, abili a fare partita pari contro una delle possibili outsider di questo girone D, ci sono recriminazioni per alcune decisioni arbitrali che avrebbero influito sul risultato

sabato, 25 settembre 2021, 17:14

Indimenticabile nel 1991 con il clou della MTB per la prima volta in Europa, e quest'oggi con i Master a combattere per i primi titoli della storia nelle distanze lunghe

sabato, 25 settembre 2021, 11:06

Esordio davanti al proprio pubblico per il Castelnuovo che domani, domenica 26 settembre, alle 15, attende il River Pieve per il match di ritorno di Coppa Italia. Obiettivo ribaltare la sconfitta di misura (0-1) rimediata al Nobili di Piazza al Serchio

venerdì, 24 settembre 2021, 12:22

Nessuna paura e il tempo corre veloce per i partecipanti al primo Campionato del Mondo UCI Marathon Master, in rampa di lancio al Ciocco, in Toscana

giovedì, 23 settembre 2021, 17:25

Acqua, fango, goliardia e un timido sole spavaldo hanno incorniciato l'attesissimo weekend golfistico al Golf Club Garfagnana. Finalmente si è disputata l'italica Ryder Cup

giovedì, 23 settembre 2021, 08:43

Un esordio nei rally ricco d'emozioni e dal risultato finale eclatante quello di Sabrina Moscardini neo navigatrice che proprio al Rally di Casciana Terme ha effettuato cogliendo la vittoria di classe affiancando l'esperto pilota Alessio Lucchesi su una MG ZR 105