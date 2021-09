Sport



Parte male il campionato del GhiviBorgo: al “Delle Terme” esulta il Sasso Marconi

domenica, 19 settembre 2021, 18:27

di michele masotti

3-5

GhivizzanoBorgo: Radano, Riccioni (46’Belluomini), Tesi (46’Baggiani), Monacizzo, (75’Bachini) Grea, Lischi, Lauria (87’Fantini), Ghini, Marquez, Fazzi e Aloia (62’Nottoli) A disposizione: Nucci, Romani, Belluomini, Tragni e Pazzaglia Allenatore: Alessio Bifini

Sasso Marconi: Auregli, Luccarini, Biguzzi (66’Parlanti), Pedrelli, Serra, Colarieti, Testoni (87’Negri), Torelli (75’Boriani), Fiorentini (70’Errichiello), Monti (71’Draghetti) e Jassey A disposizione: Genovese, Zannoni, Medi, Pedersani Allenatore: Luigi Della Rocca

Arbitro: Di Loreto di Terni (Assistenti Ghio e Frunza di Novi Ligure)

Marcatori: 5’Torelli, 8’, 12’ e 15’Fiorentini, 21’, 25’ e 80’Marquez e 92’Negri

Note: Espulsi al 53’Grea per doppia ammonizione e al 61’ Ghini. Ammoniti Colarieti e Monti.

È Filippo Fazzi, nel ruolo di trequartista, l’unico “superstite” della scorsa stagione a trovare spazio nell’undici titolare scelto da Bifini. Nel 4-3-1-2 dei locali scende subito in campo l’ultimo arrivato Monacizzo, impiegato come regista in una mediana completata da Lauria e da Ghini, al rientro in maglia dopo le stagioni spese nel Prato e nel Corticella. In attacco la scelta ricade sul tandem, anche questo nuovo di zecca, Marquez-Aloia Out per una vecchia squalifica lo stopper versiliese Sorbo. Il Sasso Marconi, affidato nuovamente alla guida di Della Rocca, ha apportato diversi acquisti di esperienza, vedi il portiere Auregli, il centrocampista ex Rimini Torelli e la punta Fiorentini, per soffrire di meno rispetto alla passata stagione.

Assolutamente da incubo i primi quindici minuti dei “colchoneros” della Media Valle, con il giovane portiere Radano costretto a incassare i primi quattro gol della stagione. Ad inaugurare la splendida giornata dei gialloblù emiliani ci pensa proprio Torelli, autore di un inserimento vincente che coglie impreparata la statica difesa locale. Il colpo incassato dal GhiviBorgo è di quelli che fanno male, con il Sasso Marconi che non si fa pregare per aumentare il divario. All’8’ tocca a Fiorentini, prelevato in estate nell’Eccellenza emiliana dal Granamica, mettere in rete da una posizione più che favorevole. Il film degli orrori della difesa del GhiviBorgo prosegue quattro giri di lancette più tardi con il solito Fiorentini nelle vesti di stoccatore. La domenica da ricordare del centravanti di Della Rocca, esperto in maniera vista che era il ruolo che ricopriva da calciatore, tocca il suo apice al 15’ quando firma la tripletta personale e lo 0-4.

Scavato il fondo, il Ghivizzano prova a risalire la china. Al 21’ l’argentino Marquez accorcia le distanze con una giocata da vero opportunista. Così come la difesa locale, anche quella del Sasso Marconi non è proprio imperforabile. Al 25’ il direttore di gara concede un penalty ai locali. Dal dischetto va l’ex Borgosesia Aiola che si fa respingere la conclusione da Auregli. L’esperto portiere emiliano non può nulla sul tap-in del solito Marquez.

In avvio di ripresa Bifini si gioca le carte Belluomini e Baggiani, ma al 53’ perde per doppia ammonizione Grea, altro elemento prelevato dal Sestri Levante. Passano otto minuti e l’inferiorità numerica diventa doppia poiché anche Ghini finisce anzitempo sotto la doppia per un brutto. Sotto di due uomini e di due reti, il Ghivizzano trova la forza di portarsi sul 3-4 a dieci minuti dal termine ancora con Marquez. Tripletta anche per la prima argentina. Nel finale accade l’incredibile: prima Belluomini e poi Nottoli sciupano le chance per un clamoroso 4-4. In pieno recupero ci pensa allora il subentrato Negri a fissare il punteggio sul definitivo 3-5.