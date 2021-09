Punto Coppa seconda categoria: sospesa Barga-Pontecosi, pari fra Corsagna e Fornoli

Altri articoli in Sport

lunedì, 27 settembre 2021, 18:30

Prima edizione del Memorial “Sandro Giannasi”, organizzata dall’U.S. Castelnuovo Garfagnana per ricordare una figura che ha dato la vita per la crescita e lo sviluppo del calcio giovanile nel capoluogo

lunedì, 27 settembre 2021, 11:11

Altro weekend denso di appuntamenti e risultati brillanti per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. Partendo da sabato 25 settembre, a Lucca, al tradizionale evento di settembre della "Staffetta del Pioppino"

lunedì, 27 settembre 2021, 11:00

Ancora un successo per la 45^ edizione della "Passeggiata Panoramica" che la Podistica Quarrata ha organizzato a Quarrata (Pistoia) dopo lo stop dello scorso anno a causa del Covid 19

domenica, 26 settembre 2021, 19:41

Il derby di Coppa tra Castelnuovo e River Pieve vivrà un inedito “terzo tempo” … lungo dodici minuti più recupero! Foto

domenica, 26 settembre 2021, 19:24

Sul difficile sintetico di Lentigione, il GhivizzanoBorgo incassa in rimonta la terza sconfitta in altrettanti impegni ufficiali. In casa dei “colchoneros” della Media Valle, abili a fare partita pari contro una delle possibili outsider di questo girone D, ci sono recriminazioni per alcune decisioni arbitrali che avrebbero influito sul risultato

sabato, 25 settembre 2021, 17:14

Indimenticabile nel 1991 con il clou della MTB per la prima volta in Europa, e quest'oggi con i Master a combattere per i primi titoli della storia nelle distanze lunghe