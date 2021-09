Sport



Punto Coppa seconda categoria: vincono i derby New Team e Gallicano

domenica, 19 settembre 2021, 21:14

di lorenzo fiori

Dopo quasi un anno di inattività, nella giornata odierna è ripartito il calcio dilettantistico con il consueto torneo di Coppa Toscana.

In seconda categoria, sono state cinque le squadre locali scese in campo mentre le altre riposavano visto che i gironi sono composti da tre compagini.

Iniziamo l'analisi partendo dal derby tra Pontecosi e New Team (nella foto) che si è concluso 0-1. Rete decisiva del difensore Pioli dopo soltanto un minuto di gara. Espulso Elia Bertucci per gli ospiti al 37' mentre Massei al 83' per i locali. Gialloblù che erano privi di Bechelli, Cavilli, Stefano Angelini e Piagentini mentre Vanni, Rossi, Emanuele Terni e Borghesi gli assenti per gli avversari. Domenica il Pontecosi sarà atteso nel terreno del Barga per la seconda giornata di Coppa.

Vittoria casalinga per 3-1, invece, per il Gallicano che ha battuto il Corsagna. A segno Taddei al 10', Brucciani al 56' e Pellegrinotti al 75'. Gol di Castelli al 23' per gli ospiti. Domenica il Corsagna ospiterà il Fornoli, terza squadra del girone.

Sconfitta casalinga per il Borgo a Mozzano di mister Piercecchi, privo di Chiocchetti, Donatelli, Bertini e Crea, contro il San Filippo (0-1 il finale). Locali che domenica faranno visita al San Macario Oltreserchio.