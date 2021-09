Sport



Serie D, girone complesso per il GhiviBorgo

martedì, 7 settembre 2021, 18:25

di michele masotti

Con una certa calma olimpica, d’altronde la prima di campionato dovrebbe essere prevista per domenica 19 settembre, la Lega Nazionale Dilettanti ha “partorito” i nove gironi della stagione 2021-2022, che vivrà in questo fine settimana l’antipasto del turno preliminare di Coppa Italia. Il rinnovatissimo GhiviBorgo, sono solo quattro i riconfermati dello scorso campionato, è stato inserito nel raggruppamento D, formato da altre quattro toscane (Aglianese, Prato, Real Forte Querceta e Seravezza), dodici emiliane-romagnole e tre lombarde. Un torneo affascinante, ci sono infatti squadre dal blasone annacquato come Ravenna, Rimini, Fanfulla, Prato e il nuovo Athletic Carpi, ma al tempo stesso con una cifra tecnica leggermente più pesante rispetto a quello della passata stagione.

Gli incroci con Atlhletic Carpi, Fanfulla, Tritium e le neo promosse Alcione Milano e Borgo San Donnino, frazione del comune parmense Fidenza, rappresenteranno degli inediti per i “colchoneros” della Media Valle. Se tutto andrà secondo i piani, la squadra del nuovo tecnico Alessio Bifini potrà finalmente giocare i suoi match interni nell’impianto in erba sintetica di Ghivizzano. Con una rosa completamente nuova, dove le uniche eccezioni sono rappresentate dalla “bandiera” Nottoli, Fazzi, Belluomini e Baggiani, il trainer maremmano sta lavorando molto per riuscire ad amalgamare il più in fretta possibile il collettivo biancorosso. Tra le new entry sono degni di una menzione gli esperti difensori Alessio Grea e il versiliese Sorbo mentre in mezzo al campo, oltre all’infornata di quote, sono da segnalare il cavallo di ritorno Ghini e il centrocampista ex Bisceglie Giuseppe Lauria. In attacco, persi Felleca, Nieri e Cargiolli, le speranze in Alessandro Aiola, 32 presenze e 10 lo scorso anno a Borgosesia, nell’ala destra Gianmarco Cicali, nell’interessante classe 2001 scuola Carrarese Edoardo Fantini e sul centravanti argentino Facundo Marquez, prelevato dal Sestri Levante. Le compagini maggiormente attrezzate per tentare il salto tra i professionisti sono certamente, ad ora, Rimini, Ravenna, Prato e l’Aglianese dell’ex tecnico Venturi con un punto di domanda relativo al neonato Athletic Carpi. L’obiettivo del GhiviBorgo, invece, sarà il medesimo di ogni torneo: conquistare la salvezza e valorizzare il maggior numero di calciatori.

Detto che il GhiviBorgo entrerà in scena a partire dal primo turno di Coppa Italia, saltando così il preliminare, in casa biancorossa resta l’attesa per sapere quando verrà stilato il calendario.

Serie D girone D

Aglianese

Alcione Milano

Athletic Carpi

Bagnolese

Borgo San Donnino

Correggese

Fanfulla

Forlì

GhiviBorgo

Lentigione

Mezzolara

Prato

Progresso

Ravenna

Real Forte Querceta

Sasso Marconi

Seravezza

Tritium